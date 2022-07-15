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Эдиль Байсалов выступил в ООН на форуме по устойчивому развитию

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- Канат Кожоев
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС ООН. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Байсалов выступил с докладом в сессии "Послания из регионов" в качестве председателя Регионального форума по устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН.

Замглавы кабмина также принял участие в министерском круглом столе "Ускорение достижения ЦУР к 2030 году: преодоление продолжающихся кризисов и трудностей".

В своем обращении с главной трибуны ООН он отметил, что Кыргызстан привержен реализации международной повестки дня в области устойчивого развития и глобальному обязательству "никого не оставить позади".

Отмечается, что форум проходит с 5 по 18 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По его итогам будет принята министерская декларация, в которую кыргызской стороне удалось включить два постанавливающих пункта - упоминающие Международный год устойчивого горного развития и важность сохранения горных экосистем.


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URL: https://www.vb.kg/420504
Теги:
ООН, правительство, Кыргызстан, кабмин
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