Хороший урожай разбил "пыльного монстра"

Когда разгорелся скандал с зараженными семенами, сети заполнили дикие крики: Кыргызстан подвергся биоатаке, мы теряем продовольственную безопасность,нас ждет голод и вымирание, все посевы надо сжечь!

И вдогонку на фоне аномальной жары к Дому правительства выходят фермеры и говорят: "На полях не хватает воды! Засуха!" Кому и для чего понадобилось взбалтывать этот информационный коктейль, отдельный вопрос. Корреспондент "Вечерки" побывала на зараженных полях и попыталась понять, что это за "пыльный монстр" и так ли он страшен, как его малюют?

Искать правду среди взрывных эмоций и наветов корреспондент "ВБ" отправилась с целой командой представителей Минсельхоза. Мотались по Московскому, Сокулукскому районам с утра до вечера, по жаре и убитым дорогам. Объезжали те поля, где отмечены факты заражения "пыльной головнёй", и те, что эта зараза не задела.

Но вопреки ожидаемым жалобам, наездам "на проклятое государство", которое ну никак не помогает, все фермеры говорили обратное: "В этом году, спасибо президенту, Минсельхозу, нашим РУАР (районным управлениям аграрного развития), у нас и вода есть, и семена. И русло БЧК прочистили, и впервые за 30 лет государство выделило семена через товарный кредит на два года".

Люди посеяли высокопродуктивные семена и получили большой урожай. Еще год назад никто не верил, что такое возможно. Помните слезы раздавленных горем фермеров на сгоревших от безводья полях?

Фермер Александр Бугаев:

"Мы на днях начнем косить. Ожидаем не менее 40 центнеров с гектара. Нашему семейному крестьянскому хозяйству жаловаться не на что. А "пыльная головня" да, была. Видите, проглядывают кое–где тоненькие черные колоски, как стерженьки, пыль на них черная? Но мы проконсультировались со специалистами Минсельхоза, те посоветовали не использовать семена с зараженных стеблей для посева, только для фуража.

Мы в своем хозяйстве можем это обеспечить. Сам урожай очень хорош, обычно на этом поле брали не более 27 центнеров с гектара. Сорт очень сильный. Мы мечтаем о комбайне. Надо, чтобы государство разработало такую систему, когда фермеры могли приобретать комбайны, а пока арендуем, но часто это старенькие машины, большие потери. А платить надо, урожай–то вручную не соберешь", - пояснил Александр Бугаев.

Руководитель сельхозкооператива "Заветы Ильича" Владимир Олейников:

" Последние 3 года завозил семена "Викулы" из России. Сорт очень продуктивный. И в этом году засеяли этот сорт. Когда во время цветения заметили первые признаки "пыльной головни", подняли в воздух дрон, обработали противогрибковыми препаратами. Вовремя справились. С этого поля будет не менее 50, а то и 60 центнеров с гектара. У нас своя птицефабрика, хозяйство. Все корма идут в дело. Не надо паниковать, это обычная агрономия".

Главный семеновод хозяйства "Алмаз" Сокулукского района Евгений Мартынов привез нас на уборку ячменя на дальнем поле. Современный немецкий комбайн срезал ячмень полоска за полоской. И видно было, что потерь за таким космическим механизмом ноль. Ни одного зернышка мы не нашли после его работы.

"Представьте, если здесь, на богаре, более 45 центнеров с гектара рассчитываем поднять, то что дадут поля, на которых полив! На комбайне есть датчики, и по монитору видно, сколько он намолачивает. Отличный результат. Такого никогда не было!"

Встречи с фермерами, осмотр полей показали, что опасность "пыльной головни" сильно преувеличена. Наши фермеры с этой бедой справились благодаря консультациям специалистов Минсельхоза. А российские семена превзошли по всхожести все ожидания.

Фермеры, с которыми мы встречались, просили написать, что за все последние 30 лет государство впервые оказало им реальную помощь.

Мнение эксперта

Директор департамента по экспертизе сельхозкультур Дмитрий Тен:

- Мы рады, что президент Жапаров поддержал правительство и министра сельского хозяйства, он понял, что для возрождения сельского хозяйства нужна новая кровь - сильные продуктивные семена. Кыргызстан - маленькая горная страна, поэтому мы можем вести только умное, эффективное сельское хозяйство.

В этом году мы завезли семена из известного семеноводческого хозяйства Ставропольского края. Такие семена раньше могли позволить себе только богатые хозяйства. А в нашем случае семена получили во всех регионах. Получили и раздали товарным кредитом через банк высокопродуктивные сорта. Кабинет министров и Минсельхоз при поддержке президента закупили семян ячменя, подсолнечника, софлора, сои, люцерны на 1,5 млрд сомов.

Получили ячмень в виде товарного кредита под 4,5 процента сроком на 2 года.

Да, к сожалению, в период созревания ярового ячменя выявили поражение "пыльной головнёй" в Московском, Джальском, Манасском районе Таласской области, Джеты–Огузском, Ак–Суйском, Тюпском районах Иссык–Кульской области.

Это грибковое заболевание, редкое для нашего региона, скорее было спровоцировано влажностью и теплом. Мы отслеживали, что споры в виде черной пыльной массы появились лишь на нескольких квадратах.

Сразу была создана комиссия, состоящая из представителей областной, районной администраций, специалистов по защите растений, начальников РУАР. Было проведено детальное обследование зараженных участков и установлено, что поражение не выше 0,5 процента - допустимый экономический порог вредоносности.

Также выяснилось, что серьезного экономического ущерба нанесено не было. Приезжал представитель семеноводческого хозяйства из Ставропольского края Григорий Донцов. Он был проинформирован о результатах исследований. Совместное изучение ситуации дает основание предположить, что семена для наших регионов нужно более тщательно протравливать. Семеноводы будут прорабатывать полученные данные.

Мы и в дальнейшем будем отслеживать состояние полей, процесс использования и применения ячменя фермерами.