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Тилек Усупов: Все эти статьи про революцию осенью явно заказные

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- Бакыт Басарбек
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Все эти высказывания в СМИ о якобы возможных беспорядках осенью являются абсолютно беспочвенными. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, подобного рода публикации публикует, в основном, желтая пресса.

"Понятно же, что все эти статьи про очередную революцию заказные, так как обиженных на власть предостаточно людей. Кто-то хочет вернуть себе прежние позиции, многие из которых еще и были привлечены за коррупцию. А таких, как вы все знаете, было предостаточно за последнее время. Поэтому, конечно, они не будут сидеть сложа руки, тем более, ресурсы у них для этого есть", - сказал Усупов.

Глава общественного фонда "Тилекмат Аке" напомнил также про недоброжелателей власти за рубежом.

"Кыргызстан является одной из стран Центральной Азии, на которую пытаются повлиять известные всем страны. Поэтому вмешательство во внутреннюю политику нашей страны происходит в том числе и через прессу. В этой связи я не исключаю подобного рода заказы и из вне", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/420510
Теги:
революция, Кыргызстан, активисты
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