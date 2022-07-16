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Мэрия Бишкека объявила повторный тендер на приобретение автобусов

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16 июня текущего года между ОсОО "Белес Кей Джи" и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подписан меморандум о намерении приобрести 5 автобусов у ОсОО "Белес Кей Жи". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Автобусы с газомоторным двигателем планировалось закупить в целях начального испытания качества изготовленной техники.

Ранее данной отечественной компанией предоставлен сертификат, который дает право на производство 50 пассажирских автобусов.

1 июля 2022 года муниципальным предприятием "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" объявлен тендер на закупку 100 пассажирских автобусов, отвечающих современным требованиям с оборудованными кондиционерами, а также со всеми условиями для граждан с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1 миллиард сомов. Тендер объявили методом неограниченных закупок.

По протоколу вскрытия конкурсных предложений 12 июля 2022 года в данном конкурсе приняли участия 4 участника, в том числе ОсОО "Белес Кей Джи".

По итогам вскрытия, тендерные заявки всех участников отклонены, и конкурс признан несостоявшимся. Причина – в конкурсных заявках участников выявлены существенные недостатки, которые не отвечают установленным требованиям технического задания (технические параметры автобусов) и конкурсной документации.

14 июля 2022 года объявлен повторный тендер на сайте www.tenders.kg на закупку 100 пассажирских автобусов.

Вскрытие тендерных документов участников конкурса планируется 21 июля 2022 года. По итогам тендера будет составлен контракт с выигравшей компанией.

Отметим, на сегодняшний день продолжается работа совместно с компанией ОсОО "Белес Кей Джи" в рамках подписанного меморандума по приобретению автобусов.


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URL: https://www.vb.kg/420511
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
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