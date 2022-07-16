Работу ГТС за 1-е полугодие 2022 года признали удовлетворителой

В Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики состоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены итоги деятельности таможенной службы за 2-й квартал 2022 года, 1-го полугодия и прогнозные показатели на 2-е полугодие 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятии помимо руководства ГТС участие приняли заместитель заведующего отделом экспертизы решений президента и кабинета министров управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента КР Убалиев Элдияр Маматжанович, начальник управления прогнозирования государственных доходов МФ КР, Кочкоров Алмазбек Тойчубаевич, руководитель представительства таможенной службы РФ при таможенной службе КР Курков И.А. и руководителя представительства таможенной службы РК при таможенной службе КР Рахимов Куат Женисович.

На повестке дня были обсуждены следующие вопросы:

1. Исполнении доходной части республиканского бюджета Кыргызской Республики по таможенным платежам за 2-квартал 2022 года и 1 полугодие 2022 года, о прогнозных показателях по таможенным платежам на 3-квартал и 2- полугодие 2022 года

2. О результатах проведенного оперативного совещания ГТС по итогам 2 квартала и 1 полугодия 2022 года и о задачах правоохранительных подразделений ГТС на 2 полугодие 202 года.

3. О состоянии исполнительской дисциплины в ГТС по итогам 1 полугодия 2022 года.

4. О ходе реализации проектов по цифровизации процессов в деятельности таможенной службы.

В рамках рассмотрения первого вопроса было отмечено, что по итогам 2 -квартала 2022 года, фактическое поступление таможенных платежей составило 17,5 млрд. сомов. В сравнении со 2-кварталом 2021 года поступление таможенных платежей увеличилось на 5,9 млрд. сомов, темп роста 150,9%. При этом таможенные платежи без пошлины от стран ЕАЭС поступили в сумме 13,4 млрд. сом, в сравнении со 2-кварталом 2021 года темп роста составил 228,1% или поступление увеличилось на 7,5 млрд. сом.

Фактическое поступление таможенных платежей за 1-полугодие 2022 года составило в сумме 31,7 млрд. сом. В сравнении с 1-полугодием 2021 года поступление таможенных платежей увеличилось на 11,7 млрд. сомов, темп роста 158,2%. При этом таможенные платежи без пошлины от стран ЕАЭС поступили в сумме 23,9 млрд. сом, в сравнении с 1-полугодием 2021 года темп роста составил 252,8% или поступление увеличилось на 14,5 млрд. сомов. Также были озвучены прогнозные показатели по таможенным платежам на 3-квартал и 2- полугодие 2022 года.

Что касается правоохранительной деятельности было отмечено, что за период 1 полугодия 2022 года подразделениями таможенной службы по борьбе с контрабандой выявлено 1 497 фактов правонарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства по которым:

- заведены 1 363 дел о правонарушениях, по результатам рассмотрения которых, взыскано штрафных санкций на сумму 8,1 млн. сом, уплачено таможенных платежей на сумму 160,4 млн. сомов.

- 134 материала передано по последственности в другие в правоохранительные органы по фактам преступлений в сфере таможенного законодательства, по которым сумма возмещенного ущерба составила 75,9 млн. сомов

На 124,8 млн. сомов возросла итоговая сумма дополнительных поступлений в бюджет, если за первое полугодие 2021 года сумма дополнительных поступлений составляла 121.1 млн. сом, то в отчетном периоде текущего года составила 246 млн.сомов.

По третьему вопросу, в ходе доклада было озвучено, что показатели исполнительской дисциплины в ГТС по итогам 1 полугодия 2022 года исполнение входящих документов было 100 процентным.

Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании коллегии был вопрос о ходе реализации проектов по цифровизации процессов в деятельности таможенной службы. Была предоставлена информация о реализованных проектах в рамках цифровизации таможенного администрирования за первое полугодие 2022 года и продемонстрированы новые модульные компоненты и функциональные возможности автоматизированной информационной системы "Ситуационный центр", а также аналитической системы "Портал информационного обмена данными". Помимо этого, были отмечены основные направления деятельности ГТС в рамках внедрения передовых технологий при совершении таможенных операций и оптимизации таможенных процессов.

По итогам заседания коллегии было принято решение признать работу ГТС за 2- квартал и 1-е полугодие 2022 года по вышеуказанным вопросом - удовлетворительной.