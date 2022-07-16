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Строительство ж/д "КНР–КР–РУз" включено в перечень приоритетных проектов

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Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии было рассмотрено 25 вопросов.

В частности, одобрен вопрос о создании вспомогательного органа – Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики.

Создание данного органа позволит повысить эффективность взаимодействия уполномоченных государств-членов в сфере энергетики в целях обеспечения национальных экономик основными видами энергетических ресурсов, проведения скоординированной энергетической политики и осуществления поэтапного формирования общих рынков энергетических ресурсов.

Членам Совета Евразийской экономической комиссии был представлен доклад "О ходе подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза".

Проект международного договора включает нормы по торговле в рамках общего рынка газа, тарифообразованию на услуги по транспортировке газа, определяет взаимодействие государств-членов при транспортировке и поставке газа из третьих стран и (или) в третьи государства.

Также одобрен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета "О перечне приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС".

В данный перечень включены 2 проекта Кыргызской Республики: "Строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и "Электрификация железнодорожного участка "Лугавая – Балыкчы".

Кроме того, внесены изменения в Правила проведения исследований биологических лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Данные изменения обеспечат признание результатов оценки и подтверждения качества препаратов крови вне зависимости от страны выполнения исследований.

По инициативе Кыргызской Республики рассмотрен вопрос о введении маркировки отдельных видов табачных изделий.

В целях обеспечения эффективного функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза утверждены совместные индикативные (прогнозные) балансы спроса и предложения на отдельные виды сельскохозяйственных товаров и макулатуру на 2022-2023 годы.

Участниками заседания рассмотрен вопрос об организации в Евразийском экономическом союзе пилотного проекта промышленной кооперации "Евразийский электробус" с задействованием потенциала евразийских институтов развития.

Данный проект направлен на усиление индустриального развития стран интеграционного объединения, сокращение сырьевого экспорта и укрепление технологического суверенитета.

В ходе заседания также обсужден вопрос о порядке взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.

Решениями Совета Евразийской экономической комиссии:

- внесены изменения в Методику оценки состояния конкуренции и Порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках; - утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет с 25 по 26 августа 2022 года в городе Чолпон-Ате.

Отметим, что очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 19 августа текущего года в режиме видеоконференцсвязи.


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URL: https://www.vb.kg/420516
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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