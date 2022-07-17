Испанские кареты скорой помощи решили производить в Самарканде

Руководители самаркандского автомобильного завода SamAuto посетили Испанию, где обсудили реализацию совместного проекта по производству машин скорой помощи с представителями галисийской компании Rodriguez Lopez Auto. Об этом сообщает "Фергана" со ссылкой на "Дунё".

По итогам встреч была достигнута договоренность о проработке выпуска спецавтомобилей на базе шасси автомобилей и грузовиков Isuzu, исходя из производственных возможностей завода SamAuto. Несколько шасси, произведенных в Самарканде, направят на завод в Испании для сборки пилотных версий карет скорой помощи. В дальнейшем с помощью испанских сотрудников планируется организовать производство спецавтомобилей в Узбекистане.

При запуске проекта планируется выпуск от 500 до 800 карет скорой помощи и спецавтомобилей в год.

Ожидается, что это полностью покроет внутренний спрос на обновление автопарка Минздрава Узбекистана, ведомственных и частных медицинских учреждений республики, а также позволит экспортировать продукцию не только в ближнее зарубежье, но и другие государства СНГ и страны южноазиатского региона.

Переговоры узбекских властей с Rodriguez Lopez Auto о начале сотрудничества ведутся с мая прошлого года. Тогда же Национальная федерация скорой помощи Испании ANEA выразила готовность организовать обучение персонала для работы в каретах скорой помощи и использования имеющегося в них современного оборудования. В августе прошлого года представители ANEA и Rodriguez Lopez Auto посетили Узбекистан.