Началась отчетная неделя руководителей госорганов КР за первое полугодие

Началась отчетная неделя руководителей государственных органов Кыргызской Республики за первое полугодие 2022 года.

Согласно графику, с 18 по 28 июля 2022 года руководители профильных государственных органов проведут встречи с представителями средств массовой информации, активистами и блогерами с целью информирования об итогах деятельности за 6 месяцев 2022 года и задачах на краткосрочный и среднесрочный периоды.

18 июня 2022 года во встрече с представителями медиа-сообщества примут участие министр внутренних дел Улан Ниязбеков и министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

19 июля 2022 года пройдет встреча представителей средств массовой информации с руководителями государственных органов реального сектора: Министерства цифрового развития, Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

20 июля 2022 года с представителями медиасферы встретятся министр финансов Алмаз Бакетаев и министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

25 июля 2022 года о результатах работы за первое полугодие 2022 года представителей средств массовой информации проинформируют руководители государственных органов социального блока: Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерство труда, социального обеспечения и миграции и министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

26 июля 2022 года пройдет встреча представителей масс-медиа с руководителями государственных органов, находящихся в введении Кабинета Министров Кыргызской Республики. Это Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики.

27 июля 2022 года во встрече с журналистами примут участие министр энергетики Доскул Бекмурзаев, министр обороны Бактыбек Бекболотов и министр юстиции Аяз Баетов, которые не смогут принять участие во встрече с представителями средств массовой информации в запланированное время по причине нахождения в командировке.

Отметим, что встречи пройдут в неформальной обстановке. В начале руководителями государственных органов будет представлена презентация по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, далее представителям медиасферы будет предоставлена возможность задать участникам встречи интересующие их вопросы.