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В Бишкеке по случаю дня Национальной гвардии пройдет военный марш

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- Светлана Лаптева
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Сегодня, 17 июля 2022 года, в 18:00 часов в Бишкеке на площади "Ала-Тоо" в честь 30-летия образования Национальной гвардии ВС КР, будет организовано праздничное мероприятие.

На данном мероприятии рота почетного караула и военный оркестр продемонстрируют свои показательные выступления, после парашютисты специального подразделения "Пантера" приземлятся прямо на площадь Ала-Тоо. Мероприятие завершится торжественным маршем личного состава Национальной гвардии.

Личный состав Национальной гвардии приглашает горожан и гостей столицы принять активное участие в праздновании.


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URL: https://www.vb.kg/420526
Теги:
праздник, армия, Бишкек
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