В Бишкеке по случаю дня Национальной гвардии пройдет военный марш

Сегодня, 17 июля 2022 года, в 18:00 часов в Бишкеке на площади "Ала-Тоо" в честь 30-летия образования Национальной гвардии ВС КР, будет организовано праздничное мероприятие.

На данном мероприятии рота почетного караула и военный оркестр продемонстрируют свои показательные выступления, после парашютисты специального подразделения "Пантера" приземлятся прямо на площадь Ала-Тоо. Мероприятие завершится торжественным маршем личного состава Национальной гвардии.

Личный состав Национальной гвардии приглашает горожан и гостей столицы принять активное участие в праздновании.