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Стало известно, кто протаранил на Иссык-Куле патрульные машины

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За рулем авто, протаранившего патрульные машины в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района, был пьяный замначальника колонии-поселения №26. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По данным пресс-службы, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил патрульные машины. В итоге трое инспекторов ГУОБДД получили легкие травмы и обратились в Чолпон-Атинскую городскую больницу.

"ОВД Иссык-Кульского района возбудило уголовное дело. В рамках следствия установлено, что за рулем "Киа" был заместитель начальника КП-26 Т.М. В момент автоаварии он был пьян.

По данным источников СМИ, за рулем был подполковник внутренних служб Тукешов Максатбек Смаилович.

Колония-поселения №26 находится в селе Молдовановка Аламединского района.

Отметим, 17 июля две патрульные машины "Равон Нексия" были припаркованы возле здания ОБДД в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района. Они отработали ночную смену и только прибыли для подведения итогов работы.

Примерно в семь утра в эти машины врезался автомобиль "Киа Рио", за рулем которой был житель Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/420536
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, колонии, авария
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