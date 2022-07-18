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Проект Конгресса женщин КР заинтересовал участников IX форума Китай-ЦА

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- Нина Ничипорова
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Проект "Образованная женщина – образованная страна" по достоинству оценили на IX форуме сотрудничества Китай-Центральная Азия. Он успешно осуществляется при поддержке посольства КНР в Кыргызстане и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Ду Дэвэнь. Это бесплатные курсы для кыргызстанок по основам IТ, бизнес-планированию, ораторскому искусству. Конгресс женщин обучил основам бизнеса сорок тысяч человек, основы IТ и языковое обучение прошли более десяти тысяч кыргызстанок. Учебный швейный центр, открытый при поддержке Всекитайской федерации женщин и посольства КНР, показал великолепные результаты. Для расширения экономических прав и возможностей женщин конгресс выдает гранты на стартап от 5000 до 10000 долларов. Итоги впечатляют: девяноста процентов женщин, прошедших курсы, что называется получили путевку в жизнь и уже сами создают новые рабочие места от 10 до 50 человек", - сказала vb.kg президент Конгресса женщин Замира Акбагышева.

Как одному из лидеров женского движения в Кыргызстане Всекитайская федерация женщин предложила ей выступить на форуме по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА", прошедшего в рамках этого большего политического события - IX форума сотрудничества Китай-Центральная Азия.

"Бесспорно, всем следует использовать успешный опыт Китая. Под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина эта страна два года назад полностью ликвидировала абсолютную бедность и на 10 лет раньше осуществила первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", - сказала в интервью vb.kg Замира Акбагышева.

В современном мире тема онлайн-встречи прекрасной половины "Объединение усилий женщин ради общего прекрасного будущего Китая и Центральной Азии" приобретает особую актуальность. Укрепление международного сотрудничества в целях усиления роли женщин для достижения целей устойчивого развития, формирование женской повестки, а также новых подходов к решению глобальных задач в условиях новой реальности - основные задачи, стоящие перед участниками.

"Женщины представляют одну из важных сил в развитии китайско-центральноазиатских отношений и в решении социальных вопросов. Нам следует углублять обмены и сотрудничество на основе достигнутых лидерами государств консенсусов. А также соблюдать принципы взаимного уважения, дружбы и добрососедства, сплоченности, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, чтобы внести свою мудрость и силу в формирование сообщества единой судьбы Китай-Центральная Азия", - отметила Шэнь Юэюэ, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Всекитайской федерации женщин.

Как отметила Замира Акбагышева, этот форум стал крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров Китая и стран Центральной Азии для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.

В работе форума приняли участие женщины-дипломаты, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения. С кыргызской стороны в нем участвовали Замира Акбагышева, Канайым Бактыгулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, Рая Султаналиева, член-корреспондент НАН КР.

Участницы форума по развитию женщин "30-летие отношений КНР и Центральной Азии" выступили с инициативой. В ней, в частности, говорится, что сегодня как никогда ранее надо объединить усилия для защиты безопасности и стабильности в регионе. А также создать благоприятные условия и площадки для всестороннего развития женщин, взаимовыгодного сотрудничества женщин-предпринимателей наших стран.

"И, конечно, продвигать дух Шелкового пути, развивать дружбу женщин и укреплять взаимопонимание для плодотворного осуществления строительства "Одного пояса - одного пути" в ЦА и достижения общего развития и процветания в регионе. Мы готовы идти навстречу друг другу, работать сообща, чтобы дальше продвинуть вперед дело женщин для развития во имя счастливого будущего наших детей и внуков и не только в нашем регионе", - сказала vb.kg президент Конгресса женщин КР Замира Акбагышева.

Форум прошел в формате видеоконференции. Такая форма проведения позволила максимально расширить охват аудитории и обеспечила ее вовлеченность в работу основных площадок.


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URL: https://www.vb.kg/420537
Теги:
Китай, Центральная Азия, Шелковый путь, сотрудничество, проект, женщины, конгресс
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