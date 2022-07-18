Луна убывает в течение всей недели. Гороскоп с 18 по 24 июля

Обвиняя кого-либо в неудачах, особенно в понедельник и вторник, можно испортить дружеские и деловые отношения, нажив врагов. Луна убывает в течение всей недели, а потому не расходуйте энергию и силу попусту. В понедельник, вторник и среду берегите голову, а также будьте осторожнее на отдыхе и работе. Повышается риск аварий, травм, происшествий.

Овен – вступая в споры с руководством и домочадцами, подумайте о возможных последствиях. Неосторожно сказанное слово может безвозвратно разрушить годами складывающиеся отношения. Повремените с выяснением отношений, занявшись решением финансовых вопросов, покупками, преобразованиями в доме. Вы обнаружите возможности, которые не только пополнят казну, но и позволят удачно распорядиться деньгами.

Телец – построенные долгосрочные планы могут разрушиться как песчаные замки и виной тому станут обстоятельства, независящие от вас. Под угрозой окажутся дальние поездки, сотрудничество с людьми издалека. С другой стороны эти перемены станут толчком для принятия новых решений и проработки новых планов. Вместо дальних поездок могут благополучно сложиться загородные путешествия, а общение с людьми из ближайшего окружения положит начало успешному сотрудничеству.

Близнецы – прежде чем вкладывать деньги в новые инвестиции, совершать крупные покупки, тщательно проанализируйте происходящие вокруг изменения. Руководствуясь эмоциями и общими рекомендациями, вы можете поставить под удар свою финансовую безопасность. При более детальном рассмотрении ситуации, вы заметите скрытые возможности, которые и станут спасательным кругом для вашей финансовой стабильности. Большую роль сыграет ваша интуиция и тайные поклонники.

Рак – почувствовав что собеседник вас не понимает и не пытается услышать, завершайте разговор. Спор в данном случае не имеет смысла, поскольку ваше самолюбие может быть задето и дальнейшее продолжение не только разговора, но и общения, станет маловероятным. Переключив внимание на людей, которые понимают и принимают идеи, вы сохраните семейные и деловые отношения, устроив увлекательное летнее путешествие в компании давних и новых друзей, а также создадите новые деловые союзы.

Лев – берегите силы и здоровье. Жертвуя собой ради работы и прочих хлопот, вы рискуете стать жертвой обстоятельств. Затеянные преобразования могут застрять на середине пути, доставляя немало дополнительных проблем. Полезным окажется разговор с руководством и влиятельными людьми. Благодаря этому разговору, вы поймёте каким образом достичь желаемые карьерных целей без существенных жертв со своей стороны. Удастся оформить документы и со спокойной душой устроить летний отдых.

Дева – некоторые коллеги, люди из ближайшего круга общения могут устраивать скандалы, шантажируя разрывом отношений. Положитесь на волю судьбы, не втягиваясь в споры и конфликты. С кем предстоит дальше пойти по жизненному пути, сбережёт общение с вами, а расставания станут итогом уже отживших себя отношений. Преодолев кризис выбора, вы устремитесь в романтическое путешествие, которое сблизит с любящим вас человеком.

Весы – позиция руководства и домочадцев будет не всегда понятной, что в некоторых случаях станет камнем преткновения в принятии решений. Увлёкшись словесными баталиями, вы можете перейти на личности, что в конечном итоге грозит конфликтом и тяжбами. В то же время вам могут сделать предложения, которые принесут хорошие доходы. Не теряя время на выяснение отношений, вы можете решить важные финансовые вопросы и пополнить казну.

Скорпион – найдутся люди, готовые раскритиковать даже самые значимые достижения и оригинальные планы. Несмотря на критику претворяя возникшие планы и мечты в жизнь, вы сможете устроить романтическое путешествие, либо продуктивную деловую поездку. Полёт мысли опережайте время, что и обеспечит вам успех в делах, учёбе и любви. Во время поездок и на отдыхе бдительности не теряйте, дабы избежать досадных происшествий.

Стрелец – доходы увеличатся, но возникнет масс планов и желаний, на что и в каких суммах потратить деньги. Эмоции могут подталкивать вас к инвестициям, в которых нет опыта и покупкам не по карману. В итоге могут возникнуть долги и разочарования от принятых решений. Прислушайтесь к домочадцам и потратьте деньги на самое необходимое для дома и семьи. Совершив продуманные покупки и вложения, вы сможете продолжить пополнять казну благодаря дополнительной работе.

Козерог – некоторые реплики домочадцев и деловых партнёров могут нервировать, но в то же время вы получите от них немало ценной информации и советов. Возможно ваше восприятие некоторых слов окажется искажённым, а потому не спешите с выводами и конфликтами. Незапланированные поездки превзойдут ожидания, позитивно отражаясь на карьере, продолжении учёбы и личной жизни. Удастся уловить момент для признания в чувствах.

Водолей – чувствуя переутомление, отдохните. Вопреки всему пытаясь завершить дела, вы можете допустить ошибки и просчёты, что заставит всё переделать. Двойная работа может отразиться на здоровье. Даже непродолжительный отдых позволит восстановить силы, справиться с делами и существенно поправить финансовое положение. Дополнительные ресурсы позволят сделать покупки и устроить более интересные летние поездки.

Рыбы – противоречия в некоторых деловых и личных отношениях могут стать критическими, но это не повод менять свою точку зрения и отказываться от возникшие планов. Вы и без участия в вашей жизни скептических критиканов сможете претворить задуманное и отметить успех в компании давних и новых друзей, которые внесли свою лепту в достижение успеха. Неожиданные поездки развеют вас, зарядят позитивными эмоциями и поспособствуют судьбоносным встречам.

Астролог Андрей Рязанцев