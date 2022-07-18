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В министерстве сельского хозяйства Кыргызстана новое назначение

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабылбек Мамбетаипов назначен директором службы по земельному и водному надзору при Минсельхозе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Справка: Мамбетаипов Кабылбек Маматжанович родился 2 января 1969 года в селе Кашка-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области. Имеет два высших образования, в 1996 году окончил Кыргызскую аграрную академию по специальности: "Инженер-гидромелиоратор". В 2000 году окончил Джалал-Абадский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".


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URL: https://www.vb.kg/420543
Теги:
Минсельхоз, назначение
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