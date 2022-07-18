В Чолпон-Ате состоится встреча глав государств Центральной Азии

20-21 июля в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

По его данным, во встрече примут участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

"Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии", - сказал Муратбек Азымбакиев.

В рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.

Кроме того, президент Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран.