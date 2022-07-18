В столице отмечается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями

В Первомайском акимиате состоялся координационный совет по социально-значимым и особо опасным заболеваниям. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Во время заседания была обсуждена эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и Ковид-19, заболеваемость острыми кишечными инфекциями и клещевым энцефалитом, профилактические мероприятия в рамках антинаркотической программы.

В столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией КОВИД-19, в связи с этим в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции регулярно проводятся профилактические мероприятия среди населения.

На территории города Бишкек за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 34 412 случая ОРВИ (за прошлый год 39 834 случаев), отмечается снижение на 15,9%.

Согласно анализу заболеваемости больше всего болеют дети до 14 лет, в таком возрасте чувствительность к вирусу гриппа и ОРВИ у детей вчетверо выше, чем у взрослых.

За 6 месяцев 2022 года по городу Бишкек отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2,3 раза, в Первомайском районе зарегистрировано 449 случая (в 2021 году 242) рост составил в 1,8 раза.

Для снижения роста и распространения кишечных инфекций направлены 74 санитарных предписаний, проведено 8 заседаний эпидкомиссии, в крупных торговых точках и рынках регулярно проводятся радиолекции, прочитано 56 лекций по профилактике острых кишечных инфекций, в том числе сальмонеллеза, 17 выступлений по центральному радио, 31 выступлений по ТВ, 9 обучающих семинаров среди медицинских работников.

Число обратившихся с укусами клещей на текущий период составило 413 человек, из них 2 случая отмечено заболевание клещевым энцефалитом.

По информации Республиканского центра психиатрии и наркологии Минздрава ситуация на данный момент стоит таким образом: 34 258 человек с алкогольной зависимостью, из них 4060 женщин, 8 226 человек состоят на наркологическом учете, из них 474 женщин, 10 несовершеннолетних детей на наркоучете, из них 8 мальчиков и 2 девочки.

Основная причина - быстрый темп роста количества новых психоактивных веществ, вейпов, вейпинга, абсолютно бесконтрольная продажа и запрет на продажу лицам не достигших 18 лет, аптечная наркомания, распространение наркотиков среди молодежи посредством соцсетей, бесконтрольная продажа энергетических напитков.