Фото с празднования 30-летия Национальной гвардии Кыргызстана

На площади "Ала-Тоо" города Бишкек состоялись масштабные праздничные мероприятия, приуроченные 30-летию Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики,

Поддержать нацвардию на площадь собрались горожане, родственники военнослужащих, ветераны армии, которых не испугала даже 40-градусная жара.

За несколько минут до назначенного времени на площади стали слышны звуки военного марша - это по Чуйскому проспекту торжественным маршем проходили подразделения нацгвардии: роты почетного караула, спецназ, оркестр. Они так и зашли на площадь: четко и торжественно. Когда они выстроились, командир национальной гвардии, гвардии полковник Эргешев принял рапорт, и торжество началось.

Гвардейцы роты почетного караула показали приемы работы с оружием, повторить их манипуляции с карабинами, просто нереально! Нужны сутки тренировок. Оркестр нацгвардии устроил сумасшедшие перестроения, не переставая играть самые различные марши и мелодии из фильмов.

Спецназ устроил настоящий экшн на площади - сначала они демонстрировали приемы работы с холодным оружием, а затем внезапно, во время проведения показа перестроения в бою с оружием, начали "палить" холостыми. От внезапности "площадь охнула", но затем раздались аплодисменты. А уж когда под драйвовую ритмичную музыкальную дорожку гвардейцы "прокачали" на раскаленном асфальте приемы рукопашного боя, а другая группа лихо разбивала черепицу,. Получилось все динамично, четко, зрелищно!

По завершении экшена военнослужащие подразделения специального назначения "Пантера" совершили десантирование с вертолета на площадь "Ала-Тоо".

Для тех, кто никогда не прыгал с парашютом, поясним, что десантирование в городской среде - серьезное дело для профессионалов. И мы рады, что в гвардии вырастили таких профессионалов.

Гвардейцы-спецназовцы десантировались с развевающимися флагами Кыргызстана, Национальной гвардии, мэрии Бишкека. Затем выпустили ракету, которая окрасила небо, а тройка отважных парашютистов составила в небе этажерку из парашютов. Напомним, что это сложный элемент "воздушной акробатики".

Торжественный марш по площади завершил торжественное мероприятие.

Напомним, что ежегодно 20 июля в Кыргызстане отмечается День Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Именно в этот день в 1992 году первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Отечеству и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Национальная гвардия была создана Указом Президента Кыргызской Республики в декабре 1991 года в соответствии с декларацией о государственной независимости Кыргызской Республики и в целях обеспечения безопасности суверенного государства.

Сегодня Национальная гвардия - особое подразделение Вооруженных Сил страны. Служба в рядах Национальной гвардии - дело почетное и ответственное. Для того, чтобы стать гвардейцем, необходимо пройти серьезный отбор, особое внимание уделяется хорошим физическим данным, выносливости и силе духа.