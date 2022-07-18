"Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана возглавляет опытный дипломат"

В Чолпон-Ате 21 июля состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Перед этой важной встречей мы обратились за комментарием к эксперту по государственному управлению Шерадилу Бактыгулову с вопросом о внешней политике Кыргызстана.

"Кыргызстан, как новое суверенное государство, стремится установить добрые и дружеские отношения со всеми странами мира. Однако данная задача осложняется отличающимися друг от друга внешнеполитическими доктринами и концепциями разных стран. Страны, обладающие несопоставимым потенциалом, действуют исходя из разных перспектив, что отражается на их внешнеполитическом курсе. Порою внешнеполитические курсы стран вступают в конфронтацию друг с другом.

В этой ситуации отражается факт того, Кыргызстан, будучи страной с "малой" экономикой, избегает напряженности в отношениях с такими державами как Китай, Россия и США, характерной для отношений большинства малых стран с державами. Поэтому можно констатировать, что Кыргызстану удается достичь баланс в противоречивых интересах Запада и Востока" - говорит эксперт.

Он отмечает, что цели и проблемы, стоящие перед мировыми державами намного шире целей и проблем малых стран. Национальные интересы малых стран чаще всего связаны с адаптацией к внешнему миру и обеспечением экономического благополучия.

"С 2019 года мир вступил в полосу перемен планетарного масштаба. Тридцатилетний однополярный мир подвергается серьезным испытания на прочность и, скорее всего, уйдет в историю, как не справившийся с последствиями пандемии COVID-19 и череды мировых политических и экономических кризисов" - размышляет политолог.

Для Кыргызской Республики, как отметил эксперт по госуправлению, в эпоху перемен важно сохранить свою государственность. "В этой связи, можно отметить, что страна, благодаря своему внешнеполитическому курсу довольно успешно справляется с этой задачей" - отметил Бактыгулов.

По его словам, главная проблема в отношениях малых и больших стран заключается в факторе силы. Новейшая история внешних связей Кыргызстана показывает, что Россия и Китай не использовали фактор неравенства сил в отношении Кыргызстана.

"Из внешнеполитических документов России и Китая следует, что они не считают, что статус державы оправдывает, а престиж этого статуса требует, чтобы интересы державы всегда одерживали верх над интересами других стран. Исходя из этого положения, Кыргызстан стремится обеспечить экономическое благополучие гражданам страны.

Сложнее обстоит дело с государствами, стремящимися одержать верх в Центральной Азии над другими странами. Принятие и следование правовым нормам, работающим в западных странах, так и не принесло желаемого благополучия ни в одной стране мира – будь это Афганистан, где на протяжении десятилетия строили государственность по западным лекалам, или Эквадор, где с марта 2000г. национальной валютой является доллар США, или Филиппины, чья конституция практически идентична конституции США. Скопировать закон можно, а скопировать страну, пусть и успешную, нельзя.

Более того, существует риск "обрушения" страны, как например в Шри-Ланке" - говорит политолог.

По его словам, правительство Шри-Ланки 47% своих займов делало на западных финансовых рынках, и только 10% долга надо отдавать Китаю. Столько же Индии и так далее. Причем проценты по западным кредитам были самые высокие по сравнению с кредитами других стран. Далее, часть долгов островного государства Западу, были частично перепроданы "фондам-стервятникам" - коллекторам финансового мира. В итоге бремя долга стало тяжелее.

"Существует множество вариантов работы на внешнем треке государства. Перед кыргызскими дипломатами стоит весьма серьезная задача. От их возможностей и мозгов зависит определение наиболее оптимального пути для выхода из нынешнего, только зарождающегося кризиса планетарного масштаба. Учитывая, что внешнеполитическое ведомство Кыргызстана возглавляет опытный дипломат, прошедший все ступени дипломатической службы, полагаем, что данная задача будет решена успешно" - заключит эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов.