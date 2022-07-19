Как не стать жертвой красоты - и пластической хирургии

Женщинам свойственно стремление к совершенству, которое выражается прежде всего в бесконечном улучшении внешности. Гоняясь за идеальным лицом и телом, одни изнуряют себя многочасовыми физическими упражнениями, другие сдаются под натиском навязчивой рекламы какого–нибудь чудодейственного крема. А некоторые прибегают и к более радикальным средствам.

В начале двухтысячных годов в Бишкеке умерла известная целительница с экстрасенсорными способностями Валентина Терентьева. Умерла в самом расцвете лет неожиданной и нелепой смертью.

Женщина подверглась операции по откачиванию жира (липосакции). Вернулась домой, несколько дней промучилась от высокой температуры и страшных болей... После смерти выяснилось, что скончалась она от анаэробной инфекции.

После смерти же всплыли некоторые странные детали. Например, то, что липосакцию Валентина делать вовсе не собиралась. Да и не было у нее, привлекательной, вполне стройной женщины, необходимости в избавлении от излишков подкожного жира. В клинику она пошла, по свидетельству близких, намереваясь слегка подкорректировать лицо. А там ей предложили еще и процедуру липосакции. На которую она почему–то согласилась.

Родные и близкие целительницы были не в курсе этого ее внезапного решения.

И самое непостижимое: за несколько лет до трагедии Терентьева, говорят, практически день в день предсказала свою смерть. А когда этот день вплотную приблизился - почему–то не насторожилась и не поостереглась...

Событие было громким. О нем рассказывали по телевизору, писали в газетах. Липосакция в Кыргызстане тогда только набирала обороты. Далеко не все о ней знали, далеко не каждый пластический хирург за нее брался. Это сейчас липосакция не просто считается одной из популярных (и безобидных) косметических процедур, но и существует в разных видах - лазерная, водоструйная, ультразвуковая, радиочастотная, вибрационная. Ну и традиционная ручная, когда врач вручную откачивает жир через небольшие проколы.

Теперь такие операции проводят в каждой уважающей себя клинике пластической хирургии. И рекламой липосакции забит весь Интернет.

На такую рекламу купилась в нынешнем июне женщина по имени Айдай.

Эффект дежа вю: Валентина и Айдай были примерно одного возраста. Отправляясь в клинику буквально накануне своего 41–летия, Айдай тоже не оповестила об этом своих близких. И решение постройнеть хирургическим путем у нее тоже созрело внезапно. И, как и в случае с Валентиной Терентьевой, операции не предшествовала ровным счетом никакая подготовка. Списалась с врачом в соцсетях, договорилась о встрече - и в тот же день была прооперирована.

И в том, и в другом случае после липосакции у пациенток развилась сильнейшая интоксикация.

Итог печален. На третий день женщина позвонила родным из клиники и пожаловалась на плохое самочувствие. Ее мать поехала в клинику, поговорила с врачом. Врач заверила, что ничего страшного не происходит, все якобы в пределах нормы, после липосакции ПОЧТИ У ВСЕХ якобы бывают такие боли...

14 июня, на пятый день после операции,Айдай в коматозном состоянии была доставлена в Национальный госпиталь. Врачи Нацгоспиталя диагностировали у несчастной перитонит и полиорганную недостаточность. Еще через три дня сердце Айдай остановилось.

Кто виноват в смерти молодой женщины, матери двоих детей, которая, по словам родственников, до этого не испытывала никаких проблем со здоровьем? А может, проблемы были, а процедура липосакции стала катализатором для их обострения? По словам сестры и матери Айдай, в Нацгоспитале оказалось, что у нее поврежден кишечник. Следствие непрофессионально проведенной процедуры липосакции?

Врачи клиники пластической хирургии, где Айдай впала в кому, хранят молчание. Более того - из Интернета за несколько дней удалена не только реклама клиники и лично хирурга, которая поработала над умершей потом пациенткой, но и сайт, и вообще какая бы то ни было информация об этом заведении.

Сама врач, по неподтвержденным слухам, сразу после начала милицейского расследования (оно ведется по уголовной статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", однако вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не решен) тоже легла в больницу.

Результаты гистологии еще не готовы, хотя времени после смерти женщины прошло уже довольно много. А пока нет результатов - сложно однозначно кого–то обвинять и делать какие–то далеко идущие выводы.

Пока можно лишь в общем и целом прояснить ситуацию: насколько серьезна и опасна операция по удалению жира? Как с этим обстоят дела в нашей стране? Что следует знать человеку, решившемуся на этот ответственный шаг, на что ему обращать внимание и на что ориентироваться?

- Если говорить о Бишкеке, - рассказывает пластический хирург Рамиль (фамилию он просил не называть) - липосакцию у нас официально делают в десяти клиниках. Имею в виду те, которые имеют на это лицензию и прочие разрешительные документы.

То есть вы хотите сказать, что где–то ее делают и неофициально? Без разрешительных документов?

- Я этого не исключаю. Утверждать не берусь, сужу по некоторым другим косметологическим процедурам, которые проводятся чуть ли не на Ошском рынке.

Липосакция в принципе опасна? У нее есть какие–то противопоказания?

- Скажу так: если вы в целом здоровы, если вам действительно необходимо скорректировать рельеф тела, если за дело берется грамотный и ответственный врач, то она практически не опасна. А предугадать все невозможно.

Перед тем как делать липосакцию, надо пройти полное медицинское обследование, чтобы выявить заболевания, о которых вы, возможно, до этого не подозревали. И уж совершенно, считаю, недопустимо сегодня по телефону или по Интернету договориться с хирургом, а завтра лечь к нему на стол.

Если говорить о противопоказаниях: нельзя прибегать к ней до восемнадцатилетнего возраста, при сахарном диабете, плохой свертываемости крови, в стадии обострения хронических заболеваний, при онкологии, психических расстройствах, гипертонии, сердечно–сосудистых недугах. Как видите, список противопоказаний достаточно обширен. И еще некоторые проблемы я не назвал. В любом случае к каждому потенциальному клиенту у пластического хирурга должен быть строго индивидуальный подход.

А сколько в среднем стоит липосакция?

- От четырехсот долларов. И выше.

Может, именно в этом причина того, что хирурги с готовностью и радостью записывают к себе на операцию каждого обратившегося клиента, не особо заморачиваясь насчет анализов и прочего обследования?

Рамиль молчит.

Ответ на этот вопрос несколько лет назад в приватной беседе довелось услышать от другого пластического хирурга - М.М.:

- Приходит женщина. Говорит: "Я толстая, посмотрите, какие у меня бока, какой живот!"... Я смотрю - и как врач, и как человек, и как мужчина. И вижу, что все - ну или почти все - у нее в порядке. Небольшие жировые отложения ее фигуру не портят, совсем наоборот. Надо отговорить ее от неоправданного риска и неоправданных трат. Но в голове крутятся цифры: липосакция - операция не из дешевых.