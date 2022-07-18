Количество преступлений связанных с семейным насилием снизилось на 29%

За первое полугодие 2022 года количество преступлений, связанных с семейным насилием, удалось снизить на 29 процентов. Об этом на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков.

Отметим, что за последние месяцы страну сотрясают новости о преступлениях, совершенных против детей и женщин. Кроме того, в совершении преступления против ребенка подозреваются и сотрудники правоохранительных органов.

В январе в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина избивает жену на глазах у прохожих. Женщина отказывалась писать заявление на своего мужа, но его все-таки арестовали. В суд супруги потом приехали, держась за руки. В начале февраля в больницу Шопокова с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик. 2 июня в Сузакском районе Джалал-Абадской области 39-летняя женщина умерла в результате избиения мужем. Последним шокирующим фактом стало насилие над 13-летней девочкой. В этом преступлении подозреваются сотрудники милиции.