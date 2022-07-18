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Туристическая милиция Иссык-Куля несет службу 24 часа в сутки

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- Асия Канаева
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Инспекторы туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области несут службу 24 часа в сутки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Туристы из ближнего и дальнего зарубежья все чаще стали посещать озеро Иссык-Куль, ущелья Алтын-Арашан, Джууку, Джети-Огуз, джайлоо Каркыра, Кок-Жайык, а также другие культурные объекты и достопримечательности. Особенно это характерно для летнего периода.

Отличить инспекторов туристической милиции от других стражей порядка можно по специальной форменной одежды.

Сотрудники выполняют свои обязанности в туристических зонах и на горных маршрутах. Обязательный критерий – знание иностранных языков и истории Кыргызстана.

Сотрудники туристическо-экологической милиции не только защитят людей, предотвратят преступления, помогут туристам и отдыхающим области, но и поддержат информационно. Инспекторы помогут найти удобный путь в нужную точку как пешком, так и на транспорте, расскажут о достопримечательностях, дадут совет.


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URL: https://www.vb.kg/420576
Теги:
Иссык-Кульская область, Иссык-Куль, милиция
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