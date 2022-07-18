В столице прошел чемпионат и первенство города Бишкек по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет, взрослых 18 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, соревнование проводилось в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации бадминтона, а также формирования сборной города Бишкек.

Соревнования проходили среди профессионалов, для которых эти соревнования - шанс получить рейтинговые очки для участия в международных соревнованиях.

Игры проводились как в парном разряде - двое против двоих, так и в одиночном. Категорий три - смешанная, женская и мужская.