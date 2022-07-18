Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 82.50 - 83.50

Глава кабмина вручил ключи от спецтехники представителям районов и мэрий

381  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии вручения представителям районов и мэрий городов специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров призвал к бережному отношению к окружающей среде и отметил важность содержания в чистоте населенных пунктов страны.

"Сегодня ряд муниципальных служб и органов местного самоуправления первыми получат 22 единицы специальной техники. В ближайшие годы подобными машинами будут обеспечены все регионы", - подчеркнул он.

Отметим, что техника приобретена при содействии министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420582
Теги:
Акылбек Жапаров, МСУ, кабмин, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  