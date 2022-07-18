Глава кабмина вручил ключи от спецтехники представителям районов и мэрий

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии вручения представителям районов и мэрий городов специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров призвал к бережному отношению к окружающей среде и отметил важность содержания в чистоте населенных пунктов страны.

"Сегодня ряд муниципальных служб и органов местного самоуправления первыми получат 22 единицы специальной техники. В ближайшие годы подобными машинами будут обеспечены все регионы", - подчеркнул он.

Отметим, что техника приобретена при содействии министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.