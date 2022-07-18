Директор школы №61: Необходимо повысить статус учителя в глазах народа

Выпускников этой школы знают не только на территории Кыргызстана, но и за рубежом. Многие ВУЗы приезжают специально в это учебное заведение, чтобы уже заранее отобрать себе лучших студентов. Чаще всего на международных математических олимпиадах призовые места берут ученики именно этой школы. Наверное, многие уже догадались, что речь сегодня пойдет об известной в Кыргызстане физико-математической школе № 61. Вот уже много лет неизменный директор этой школы, заслуженный учитель КР Низовский Юрий Николаевич в интервью vb.kg рассказал, как ему удается держать, как говорится марку школы.

Как вы попали в школу № 61?

Я начинал в школе № 18 в Бишкеке, где проработал почти 5 лет учителем. Потом меня назначили заместителем директора в интернат №1. После меня назначили директором школы № 19. Так начались мои трудовые будни в качестве директора. В этой школе я проработал также почти 5 лет.

В 1993 году меня перевели в школу № 61 и с того времени я и начал работать в этом учебном заведении. Конечно, было очень и очень сложно поначалу. Потому что школа и на тот момент была очень признанной, рейтинговой и здесь каждый учитель был звездой, что на самом деле соответствовало действительно. Ну и я как бы потихоньку стал вникать, работать. При этом, какие-либо кардинальные решения я не принимал единолично, а советовался с коллективом.

Вручение "Золотых сертификатов"

Потом где-то в 1995 году, когда у нас стали сносить и продавать здания детских садов, я в Москве увидел школы-комплексы. То есть в одном комплексе находились здание детского сада и корпуса начальной и основной школ. Меня это все заинтересовало, и я обратился по этому поводу к Силаеву. Как раз были выборы мэра Бишкека и на встрече с ним я попросил его посодействовать в этом. Он согласился помочь, тем более, что, будучи акимом, он как раз в своем районе раздал некоторые здания детских садов школам.

Потом через какое-то время нам дали здание детского сада, и мы начали работать. Коллектив мы набрали, практически, сразу. И вот теперь в нашем детском саду воспитываются дети 5 и 6 лет. Также есть у нас и начальная школа.

Мы постоянно расширяемся и поэтому скоро получим еще одно здание, что дает нам надежду, что мы немного разгрузимся. Потому что в имеющихся зданиях абсолютно нет свободных кабинетов. При этом учеников у нас – 2630 человек. К примеру, уроки физкультуры 2 класса, а в начальной школе 3 класса, спортзал и вовсе на улице. В том месте, где у нас раньше были мастерские, мы оборудовали теннисный зал. Дети там тоже проводят физкультуру. В общем при такой наполняемости сложно, но мы выкручиваемся. Тем более, что плюсы тоже есть. К примеру, благодаря теннисному залу наша команда по этому виду спорта является лидером в районе. Теннис, шахматы, мини-футбол, волейбол и баскетбол – это как раз те виды спорта, по которым наши ребята участвуют в районных и городских соревнованиях. Кстати, поле для мини-футбола мы вместе с родителями самостоятельно строили три года. В первым год десятиклассники сами на практике рыли траншеи, потом сами же носили камни с речки для дренажа. Потом родители привезли несколько машин щебенки. Далее один из родителей, он же председатель Попечительского совета, профинансировал строительство фундамента. Также родители помогли с установкой ограждения и на заключительном этапе нам один из родителей привез само покрытие. Теперь вот дети тренируются и играют в футбол. При этом, поле мы ни в коем случае не сдаем в аренду. По этому виду спорта дети также участвуют в соревнованиях.

Что касается нового здания, то по ряду причин, в том числе и из-за ковида, окончание строительства откладывалось. Теперь вот планируют к 1 августа сдать.

А что бы вы хотели сделать в школе, но пока не получается?

Была у меня одна идея – обустроить в школе обсерваторию, но, к сожалению, пока это осталось в мечтах. Все-таки школа физико-математическая и это было бы логично.

Расскажите о ваших достижениях за прошедший год?

В принципе и дети, и родители наши – все молодцы. Все чего мы добились – это наша совместная работа. Если брать последнее достижение, то конечно это Федор Корнияш, который завоевал бронзовую медаль на Балканской математической олимпиаде среди юниоров. Мальчик закончил в этом году 7-й класс. Готовится сейчас поехать на международную математическую олимпиаду. 1 июня он, кстати, был приглашен на встречу с президентом.

Республиканское тестирование у нас в этом году прошли девять выпускников и двое в прошлом году. По результатам "Алтын Тамга" пять человек. То есть результаты второго полугодия нас, конечно, радуют. Коллектив и родители очень довольны, несмотря на то, что 2 года учились и работали в режиме онлайн. Даже анализ по каждому классу: средний балл по ОРТ, по основному тесту, по предметному тесту показал высокие результаты, которые даже оказались выше нижнепорогового уровня для поступления в ВУЗы. Поэтому в среднем по школе у нас результат получается 190 баллов, а так более 200 баллов получили 66 выпускников.

Все это конечно радует и большой приток желающих учиться в нашей школе не заканчивается. Проводим прием в детский сад, в 5-й, 8-й и 9-й классы. В этом году мы проводили прием в 5-й и 8-й классы в июне. Результаты, конечно, немного удручающие.

Дети приходили с четверками и пятерками, но на экзамене по математике и русскому языку многие получили двойки и тройки. Родители приходили и всем им мы показывали работы их детей, чтобы они сами могли убедиться в объективности оценок. Конечно, было непонимание, как так, ребенок учился в своей школе на одни пятерки, а тут получил двойку за экзамен. Таким мы объясняли, что у нас физико-математическая школа, где с 5-го класса будет занимательная геометрия, занимательная физика и тому подобное. Кроме этого ученик должен бегло читать. Вот в конце мая у нас был педсовет, на котором обсуждался один из серьезных вопросов, что дети не умеют читать, когда даже в 7-м классе читают по слогам. А если ребенок слабо читает, то как он поймёт условия математической задачи. И это естественно переходит на математику, геометрию, физику и другие предметы. Поэтому было даже предложено всем пришедшим в 5-й класс проверять технику чтения, но пока от этого отказались. Решили пока только ограничиться диктантом.

Сложно было ли во время пандемии работать?

Конечно не без этого, впрочем, как и во всех школах страны. Два-три ребенка в семье и один компьютер на всех, один телефон или тому подобное. Это очень сложно было, но мы попытались постепенно выкрутиться из ситуации. Так школа смогла обеспечить часть учителей ноутбуками и каждый кабинет компьютерами. Выпускникам из 9-х и 11-х классов, в семьях которых было более двух детей, мы дали по ноутбуку. Как только заболеваемость спадала, мы приглашали детей снова в школу. Разумеется, раздельно, вначале один класс, потом другой и так далее. Особенно, это касалось контрольных работ. Не секрет, что дети очень сообразительные в этом плане. Одной рукой он может писать задание с ноутбука, а другой – уже решает задачу в телефоне (смеется).

Эти дни, слава богу, остались позади, сейчас ситуация потихоньку выравнивается. В целом, как я уже говорил результаты нас радуют. Дети, которые хотят учиться, будут учиться в любых условиях. Сейчас выпускники поступают, многие уже скорее всего поступили, и даже в несколько ВУЗов.

Многие школы сотрудничают в ВУЗами. Как в этом плане обстоят у вас дела?

Не так давно у нас были представители Балтийского государственного технического университета "Военмех" из Санкт-Петербурга. Ректор приезжал, и мы с ним заключили соглашение.

Московский физико-технический институт (Физтех) наш постоянный партнер. До пандемии на протяжении нескольких лет представители этого ВУЗа возили наших детей на Иссык-Куль, где проводили для них семинары по математике и физике, по окончании которых давали сертификаты. По ходу проведения своих мероприятий они одновременно присматривались к наиболее талантливым детям и потом приглашали их в свой ВУЗ на бюджетное место. Надо отметить, что многие ВУЗы очень заинтересованы в наших детях.

Среди наших партнеров есть также еще Ленинградский государственный университет и ВУЗ из Новосибирска, представители которых также приезжают и приглашают наших детей.

Кроме этого, "Военмех" и "Физтех" намерены проводить курсы повышения квалификации для наших учителей. И это будет касаться не только учителей математики и физики, но и гуманитарных предметов.

Последний год мы заключили договор с Кыргызским государственным университетом имени Арабаева. Это очень важно для нас, наконец-то пошли студены, которые видят себя педагогами. В этом году у нас было много поступающих на факультеты психологии, информатики и английского языка. Это конечно радует, что мы в какой-то степени вносим свой вклад в систему образования.

Вы опытный педагог, много лет проработали в школе. Как вы считаете, что нужно сделать для повышения качества образования, может какие-то реформы провести?

То, что реформа в образовании нужна – это однозначно. Реформа, во-первых, нужно по учебникам. Раз мы решили выпускать свои учебники, то их надо производить на должном уровне. При этом, чтобы они не списывались с других учебников. Эти книги во всех отношениях должны быть безупречны: чтобы их приятно было листать, читать, плюс максимальная полезность детям.

Также хотелось бы, чтобы в педагогические ВУЗы принимали абитуриентов не со 110 баллами, а гораздо выше. И чтобы наполняемость этих ВУЗов была достаточной, так как ежегодно идет недобор.

Что нужно сделать, чтобы добиться этих результатов?

Начнем с того, что, к сожалению, в нашем обществе очень негативно относятся к школам и это во многом благодаря депутатам и чиновникам. Ведь сколько раз было, что мы слышали от них критику в адрес учителей за уровень образования в стране, но если честно сами они что сделали, чтобы улучшить ситуацию? Сами себя они не хотят об этом спросить? Ведь если постоянно критиковать директоров и учителей школ за качество образования, то разве дети будут уважать своих наставников? И чем больше будет подобных обсуждений, тем будет хуже и хуже. Прежде всего каждый человек должен изменить свое отношение к образованию, в частности, к школе. Необходимо по примеру передовых стран повысить статус учителя в глазах народа и государства. Да, конечно, есть люди, которые позорят систему образования своими знаниями и решениями и от таких безусловно нужно избавляться.

Также обязательно нужно опираться и на опыт. Поэтому необязательно на руководящие должности в школе нужно приглашать молодых. Лучше всего, когда директор или завуч прошли определенные этапы работы в школе. К примеру, они обязательно должны иметь опыт методиста, так как необходимо проводить анализ уроков учителей, дабы в случае чего поправить недочеты.

Реформу нужно проводить, но в основе ее должен быть ребенок. Если у коллектива школы есть стремления и результаты, есть желание работать и давать знания, то значит нужно его поддержать. Нас сейчас, практически, только родители и поддерживают. Я на всех встречах говорю им, что если бы не ваша поддержка, то школа уже не будет такой.

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Ваши пожелания учителям и выпускникам?

Своему коллективу я желаю здоровья, терпения, хороших родителей и хороших учеников. Детям я желаю осуществления всех замыслов, чтобы все мечты смогли воплотиться в реальность. Также хочется пожелать всему городу и стране, чтобы все реформы, особенно, в образовании, были во благо нашим детям и нашему народу в целом.