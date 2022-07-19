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Моххамад Шафи Мохсени: Нападение с территории Афганистана - вопрос времени

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- Светлана Лаптева
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Политолог из Афганистана Моххамад Шафи Мохсени убежден, что нападение с территории Афганистана на страны Центральной Азии вопрос времени.

"Когда американцы выходили из Афганистана, там осталось очень много оружия и боеприпасов - на сотни миллионов долларов. По моим данным, у американцев с талибами были договорённости, согласно которым последние после того, как их власть будет установлена, начнут дестабилизировать обстановку на территории Средней Азии.

Кто может финансировать группировку "Южный Туркестан"? Финансирование явно идёт со стороны англосаксов и Пакистана. Цель – дестабилизацией Средней Азии создать головную боль для России с юга. Нападение с территории Афганистана – всего лишь вопрос времени. Может, через год, может, через полгода. Сейчас у "Талибана" существуют внутренние проблемы. Талибы разделены на две группировки: первая полностью подчиняется Пакистану, вторая – более лояльная, она не хочет лезть в ЦА. Думаю, если страны региона не будут принимать меры против угрозы, нападение террористических группировок со стороны Афганистана – вопрос времени", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420593
Теги:
Афганистан, Центральная Азия
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