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Сотрудники СИН провели Спартакиаду на берегу Иссык-Куля

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- Айжан Мамбеталиева
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В Иссык-Кульской области, в селе Бостери состоялась Спартакиада среди сотрудников и военнослужащих Службы исполнения наказаний Минюста КР.

Состязания были приурочены к празднованию Дня сотрудника уголовно-исполнительной системы, отмечаемого ежегодно 12 августа.

Масштабный турнир, в котором приняли участие более 10 команд, включал такие дисциплины, как мини-футбол, волейбол, эстафета, перетягивание каната.

В результате общекомандные призовые места распределились следующим образом: первое место у команды Департамента охраны и конвоирования СИН; второе - заняли бойцы Отряда спецназначения "Омега", а третье место за сборной Центрального аппарата СИН.

Победители были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.


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URL: https://www.vb.kg/420595
Теги:
ГСИН, Иссык-Кульская область, спорт
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