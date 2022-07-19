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Денис Петрашов завоевал первое место на "Маккабиаде"

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- Канат Кожоев
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С 12 по 26 июля в Тель-Авиве (Израиль) проходит "Маккабиада" - международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, которые проходят в Израиле раз в четыре года.

Как сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, на данном спортивном мероприятии отечественный пловец Денис Петрашов завоевал 1 место на дистанции 200 м брассом.

Игры считаются третьими по величине массовыми спортивными состязаниями в мире.

В борьбе за награды принимают участие более десяти тысяч спортсменов из 60 стран.


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URL: https://www.vb.kg/420596
Теги:
плавание, спорт, Кыргызстан, Соревнования
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