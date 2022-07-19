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Президент подписал Указ о придании особого статуса ряду вузов

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Целью Указа является консолидация финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики на мировом рынке образовательных услуг.

Указом придается особый статус, предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и академической автономии следующим государственным высшим учебным заведениям Кыргызской Республики:

  1. Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;
  2. Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова;
  3. Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина;
  4. Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева;
  5. Ошский государственный университет.

Указанным государственным высшим учебным заведениям предоставляются следующие права:

  1. на открытие банковских счетов в коммерческих банках с государственной долей участия вне системы казначейства для использования внебюджетных средств;
  2. самостоятельно определять внутреннюю структуру управления и штатную численность сотрудников по согласованию с попечительскими советами;
  3. назначать и освобождать проректоров по учебной работе;
  4. самостоятельно определять статус и наименование структурных подразделений вуза, порядок организации их деятельности, а также требования к их управлению и персоналу;
  5. самостоятельно по согласованию с попечительскими советами определять долю средств, направляемых на оплату труда, устанавливать формы и размеры оплаты труда, материального стимулирования и материальной помощи всем категориям работников вуза;
  6. на освобождение от всех видов проверок сроком на 3 года за исключением ежегодной независимой внешней или внутренней (внутривузовской) аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита и законодательству Кыргызской Республики;
  7. получать доходы в виде средств от образовательной, консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственно-коммерческой и другой не запрещенной законодательством деятельности и направлять их на улучшение деятельности и развитие материально-технической базы вуза;
  8. самостоятельно по согласованию с попечительскими советами распоряжаться (отчуждать, менять, сдавать в аренду) движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет специальных средств, а также распоряжаться средствами, полученными от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества;
  9. получать государственные образовательные гранты в объеме не ниже предусмотренного на 2022 год;
  10. самостоятельно формировать и утверждать тарифы на оказываемые платные образовательные услуги;
  11. самостоятельно определять количество обучающихся и утверждать план приема студентов с учетом имеющихся площадей и других существующих условий вуза;
  12. предоставлять структурным подразделениям вуза со статусом юридического лица права производить финансовые затраты, связанные с капитальным и текущим ремонтом, развитием закрепленной за ними материально-технической базы, не состоящей на их балансе, в пределах утвержденных смет доходов и расходов указанных подразделений.

Также, согласно Указу, считается целесообразным проведение реорганизации следующих государственных высших учебных заведений:

  1. Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова путем присоединения к нему Академии бизнеса и социального развития, Бишкекского финансово-экономического техникума им. А. Токтоналиева с приданием ему статуса научно-исследовательского университета;
  2. Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына путем присоединения к нему Кыргызского государственного юридического университета;
  3. Ошского государственного университета путем присоединения к нему Ошского государственного юридического института;
  4. Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова путем присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика У. Асаналиева.

Кабинету министров Кыргызской Республики поручается инициировать в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающие:

  1. исключение оказываемых государственными вузами, указанными в Указе, образовательных услуг из-под действия законодательства Кыргызской Республики о государственных и муниципальных услугах;
  2. предоставление государственным вузам, указанным в Указе, следующих прав:
  3. самостоятельно определять порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава;
  4. осуществлять образовательную деятельность по программам высшего профессионального и послевузовского профессионального образования без получения лицензии;
  5. самостоятельно по согласованию с попечительскими советами осуществлять закупки в соответствии с утвержденными внутренними правилами осуществления закупок;
  6. реализовывать образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;
  7. самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема для обучения по направлениям подготовки бакалавров и специальностям;

Вместе с этим кабмину поручается привести свои решения в соответствие с настоящим Указом и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.


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URL: https://www.vb.kg/420598
Теги:
образование, президент, Садыр Жапаров
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