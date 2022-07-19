Невесту случайно застрелили во время свадьбы в Иране

Традиционная стрельба на иранской свадьбе закончилась трагедией. Шальная пуля попала в голову 24-летней невесте, еще двое гостей получили ранения, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, выстрелы из охотничьего ружья произвел двоюродный брат жениха. После инцидента он скрылся с места происшествия. Полицейские выяснили, что у мужчины не было лицензии на оружие и он не умел с ним обращаться.

Стражи порядка задержали подозреваемого. В момент ареста оружие, из которого была убита невеста, было при нем.

Семья погибшей девушки сообщила, что после смерти ее органы были пожертвованы трем людям, которые теперь могут нормально жить. Известно, что погибшая работала социальным работником, помогая наркозависимым людям избавиться от пагубной привычки.