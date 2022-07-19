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Главы МИД стран Центральной Азии соберутся в Чолпон-Ате

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- Канат Кожоев
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В городе Чолпон-Ате состоится совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД.

Совещание пройдет 20 июля 2022 года под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева..

В мероприятии планируется участие министров иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Таджикистана Сирожиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова.

В ходе совещания главы внешнеполитических ведомств обсудят ход подготовки к запланированной на 21 июля 2022 года четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ате, а также рассмотрят ее повестку дня и проекты итоговых документов саммита.


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URL: https://www.vb.kg/420605
Теги:
МИД, Центральная Азия, Кыргызстан
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