Главы МИД стран Центральной Азии соберутся в Чолпон-Ате

В городе Чолпон-Ате состоится совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД.

Совещание пройдет 20 июля 2022 года под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева..

В мероприятии планируется участие министров иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Таджикистана Сирожиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова.

В ходе совещания главы внешнеполитических ведомств обсудят ход подготовки к запланированной на 21 июля 2022 года четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ате, а также рассмотрят ее повестку дня и проекты итоговых документов саммита.