Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 82.50 - 83.50

Библиотекари Джалал-Абадской области прошли курсы повышения квалификации

148  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абаде на базе областной библиотеки специалисты Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Осмонова провели курсы повышения квалификации для библиотекарей области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Национальная библиотека.

На занятия приехали 36 библиотекарей из районов из Чаткала, Токтогула, Тогуз-Торо, Ала-Буке, Ноокена, Сузака; городов Майлуу-Суу, Кара-Куль, Таш-Комур.

Библиотекари прослушали лекции, начиная с законов КР: "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре", "О культуре", "О местном самоуправлении". Слушателей курсов познакомили с учетной документацией по работе с библиотечными фондами, организационно-регламентирующей документацией библиотеки, и прочем. Состоялась презентация "Жылдык 6-НК Статотчетуна озгоруу киргизуу боюнча", на которой обсуждались изменения в статотчетах библиотекарей регионов. Также прошли практические занятия по библиографии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420607
Теги:
библиотека, Джалал-Абадская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  