Библиотекари Джалал-Абадской области прошли курсы повышения квалификации

В Джалал-Абаде на базе областной библиотеки специалисты Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Осмонова провели курсы повышения квалификации для библиотекарей области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Национальная библиотека.

На занятия приехали 36 библиотекарей из районов из Чаткала, Токтогула, Тогуз-Торо, Ала-Буке, Ноокена, Сузака; городов Майлуу-Суу, Кара-Куль, Таш-Комур.

Библиотекари прослушали лекции, начиная с законов КР: "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре", "О культуре", "О местном самоуправлении". Слушателей курсов познакомили с учетной документацией по работе с библиотечными фондами, организационно-регламентирующей документацией библиотеки, и прочем. Состоялась презентация "Жылдык 6-НК Статотчетуна озгоруу киргизуу боюнча", на которой обсуждались изменения в статотчетах библиотекарей регионов. Также прошли практические занятия по библиографии.