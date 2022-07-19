Венгерская компания "A-Hid" будет проектировать малые ГЭС в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с исполнительным директором венгерской компании "A-Hid" Ласло Салом по вопросу проектирования малых гидроэлектростанций.

"Развитие и строительство малых ГЭС - одно из приоритетных направлений в работе Кабинета Министров. Мы готовы к реализации проектов, в том числе в области малой гидроэнергетики, которые позволят создать условия для обеспечения энергетической независимости страны", - сказал Акылбек Жапаров.

Далее состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР, Венгерско-Кыргызским Фондом развития и компанией "A-Hid" (Венгерская Республика).

Согласно подписанному соглашению, будут проведены исследования для отбора наиболее перспективных створов под строительство малых ГЭС с дальнейшей разработкой предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического обоснования самих объектов малой энергетики. В рамках соглашения также будет изучен вопрос финансирования проектов в области малой гидроэнергетики с использованием возможностей Венгерско-Кыргызского Фонда развития.

Справочно: компания A-Hid" занимается проектированием объектов энергетики, таких инфраструктурных объектов как мосты, автодороги, железные дороги, сооружения общественного транспорта.

Венгерско-Кыргызский Фонд развития учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Венгерской Республикой. Организация в своей работе уделает большое внимание установлению бизнес-контактов и налаживанию сотрудничества с венгерскими компаниями.

Венгерско-Кыргызский Фонд развития осуществляет льготное кредитование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах отечественной экономики. Его уставной капитал составляет 16 миллионов долларов.

12 мая 2022 года было объявлено о начале приема заявок на финансирование проектов.