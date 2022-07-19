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В Бишкеке обсуждают положение женщин и девушек с инвалидностью

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит пресс-ланч для СМИ, на котором обсуждается тема "Положение женщин и девушек с инвалидностью в Кыргызстане". Организаторами мероприятия являются: Центрально-Азиатская сеть женщин с инвалидностью в Кыргызстане, ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство".

Как отмечает программный координатор ЦА сети женщин с инвалидностью, мало внимания уделяется анализу гендерных аспектов инвалидности, в частности, вопросам гендерной идентичности лиц с инвалидностью, их гендерной самореализации в рамках института семьи, вопросам материнства и отцовства.

Во время мероприятия будут озвучены вопросы и проблемы, которые имеют на сегодняшний день люди живущие с инвалидностью .


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URL: https://www.vb.kg/420610
Теги:
инвалиды, Бишкек, Кыргызстан
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