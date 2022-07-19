В Бишкеке обсуждают положение женщин и девушек с инвалидностью

В Бишкеке проходит пресс-ланч для СМИ, на котором обсуждается тема "Положение женщин и девушек с инвалидностью в Кыргызстане". Организаторами мероприятия являются: Центрально-Азиатская сеть женщин с инвалидностью в Кыргызстане, ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство".

Как отмечает программный координатор ЦА сети женщин с инвалидностью, мало внимания уделяется анализу гендерных аспектов инвалидности, в частности, вопросам гендерной идентичности лиц с инвалидностью, их гендерной самореализации в рамках института семьи, вопросам материнства и отцовства.

Во время мероприятия будут озвучены вопросы и проблемы, которые имеют на сегодняшний день люди живущие с инвалидностью .