Сыягуль Караман издала книгу про Путина и бывших президентов КР

Журналистка Сыягуль Караман выпустила книгу о своей работе с президентами Кыргызстана "За кадром: Соверешенно несекретно".

Это автобиографическое повествование содержит эпизоды из ее журналистской деятельности, куда вошли интервью с президентом России Владимиром Путиным, первым президентом КР Аскаром Акаевым и известными личностями современности. Также в этой книге подробно рассказывается о том, как снимали биографические фильмы про президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Книга получилось своеобразным откровением на бумаге, где переплелись отзвуки телеэфиров, личные мнения на события, свидетелем и создателем которых была автор издания.

"В эту книгу вошли портреты современников, сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, статьи, охватывающие 17-летний период истории Кыргызстана, начиная с 2004 года по 2021 год, а также заметки о моей семье. За это время политическая жизнь претерпела изменения. Прежней жизни больше нет и не будет. Пусть этим занимаются историки. Есть английское слово backstage – бекстейдж - действия, процессы, которые остались "за кулисами", "за сценой". Я попыталась рассказать о том, что осталось за кадром. Книга скорее является документалистикой.

Книга предназначена для широкого круга читателей, будет интересна начинающим журналистам, студентам вузовских факультетов соответствующего профиля. Ее можно приобрести в книжных магазинах Бишкека", - рассказывает Сыягуль Караман.