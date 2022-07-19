Почти 6 млрд сомов дофинансирования нужно для завершения долгостроев в КР

С апреля по июнь Генпрокуратура провела 142 проверки в Агентстве по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и его структурных подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе проверок выявлено 377 нарушений законодательства и внесено 196 прокурорских актов. Из них: 4 возражения, 106 представлений об устранении нарушений законодательства, 46 предписаний, 2 предостережения о недопустимости нарушения закона, 2 дела об административном правонарушении и 36 уголовных дел.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 118 работников привлечены к дисциплинарной и 2 работника к административной ответственности, взыскано более 22 миллионов сомов материального ущерба.

Кроме того, в ходе проверок установлено, что на сегодняшний день на стадии строительства находятся 492 социальных объекта, находящихся в ведении агентства.

Из них 117 объектов строятся на протяжении долгого периода. Это 83 школы, 12 детских садов, 7 объектов здравоохранения, 11 объектов культуры и спорта и 4 других объекта. Строительные работы на некоторых из этих объектов начались еще в 2000 году.

"Если первоначальная сметная стоимость завершения строительства 492 социальных объектов, находящихся на стадии строительства, составляла 17 миллиардов 378 миллионов сомов, то на данный момент по предварительным расчетам, сметная стоимость завершения этих объектов составляет уже более 23 миллиарда сомов, то есть необходимо дофинансирование в размере 5 миллиардов 873 миллионов сомов", - сообщают в Генпрокуратуре.