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Генпрокуратура: В Кыргызстане 78 самовольно возведенных многоэтажек

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- Канат Кожоев
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В настоящее время по республике имеется 78 самовольно возведенных объектов. Об этом стало известно на заседании Координационного совета руководителей правоохранительных, фискальных и иных государственных органов Кыргызской Республики, органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

Представитель Генеральной прокуратуры со ссылкой на данные управления архитектурно-строительного контроля Госстроя сообщил, что объекты самовольной застройки расположены:

  1. в городе Бишкеке - 36,
  2. в городе Оше - 24,
  3. в Джалал-Абадской области - 15,
  4. в Чуйской области – 3.

В основном, как отмечают в Генпрокуратуре, это многоэтажные жилые дома.


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URL: https://www.vb.kg/420618
Теги:
Генеральная прокуратура, Госстрой, строительство, Кыргызстан
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