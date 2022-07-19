Генпрокуратура: В Кыргызстане 78 самовольно возведенных многоэтажек

В настоящее время по республике имеется 78 самовольно возведенных объектов. Об этом стало известно на заседании Координационного совета руководителей правоохранительных, фискальных и иных государственных органов Кыргызской Республики, органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

Представитель Генеральной прокуратуры со ссылкой на данные управления архитектурно-строительного контроля Госстроя сообщил, что объекты самовольной застройки расположены:

в городе Бишкеке - 36, в городе Оше - 24, в Джалал-Абадской области - 15, в Чуйской области – 3.

В основном, как отмечают в Генпрокуратуре, это многоэтажные жилые дома.