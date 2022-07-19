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Стройкомпаниям хотят запретить брать деньги с клиентов до окончания стройки

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- Алина Мамаева
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Кабинет министров намерен запретить стройкомпаниям до завершения возведения объекта получать за квартиры деньги у клиентов. Такое поручение Госстрою на координационном совете по противодействию коррупции дал председатель кабмина Акылбек Жапаров

"Пусть они эти деньги положат на депозит в банки. А когда их квартира будет готова и стройкомпания передаст им ключи и красную книгу, деньги можно перечислить с этого депозита. Это мировая практика. ", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что сейчас стройкомпании у одного клиента берут все деньги за квартиру, у других 20-30 процентов и начинают новое строительство.

Он поручил Госстрою провести ревизию стройкомпаний, а также отметил, что стройкомпании должны обеспечить парковкой и детской площадкой многоквартирные дома


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URL: https://www.vb.kg/420620
Теги:
Акылбек Жапаров, строительство, Кыргызстан, кабмин
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