Внимание! С 20 июля на ремонт закроют улицу Орозбекова

Как сообщают в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 20 июля на ремонт закрывается отрезок улицы Орозбекова.

В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики планируется реконструкция отрезка от улицы Туголбай-Ата до улицы Боконбаева.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств при закрытии указанного отрезка станут улицы Раззакова и Панфилова.

Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.