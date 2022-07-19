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Внимание! С 20 июля на ремонт закроют улицу Орозбекова

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- Канат Кожоев
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Как сообщают в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 20 июля на ремонт закрывается отрезок улицы Орозбекова.

В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики планируется реконструкция отрезка от улицы Туголбай-Ата до улицы Боконбаева.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств при закрытии указанного отрезка станут улицы Раззакова и Панфилова.

Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/420623
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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