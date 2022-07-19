Внимание! С 20 июля на ремонт закроют улицу Орозбекова

Как сообщают в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 20 июля на ремонт закрывается отрезок улицы Орозбекова.
В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики планируется реконструкция отрезка от улицы Туголбай-Ата до улицы Боконбаева.
Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств при закрытии указанного отрезка станут улицы Раззакова и Панфилова.
Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.