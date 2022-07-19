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Визитов на высоком уровне из Турции в КР в ближайшее время не ожидается

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- Бакыт Басарбек
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Визитов на высоком уровне из Турции в Кыргызстан в ближайшее время не ожидается. Об этом редакции vb.kg сообщили источники из дипломатических кругов с турецкой стороны.

По их данным, причиной этого стал нерешенный вопрос между двумя странами по ситуации с ФЕТО.

Стоит отметить, что Турция уже давно выносит на повестку дня вопрос о деятельности ФЕТО в Кыргызстане. Этот вопрос также был озвучен во время визита председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафы Шентопа в Кыргызстан. На встрече с президентом Садыром Жапаровым Шентоп вновь напомнил, что ФЕТО портила отношения Турции со странами, в которых она работает, и отметил, что прекращение деятельности ФЕТО в Кыргызстане является необходимостью для укрепления дружбы между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/420628
Теги:
Турция, Кыргызстан, Фетхуллах Гюлен
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