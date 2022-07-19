Визитов на высоком уровне из Турции в КР в ближайшее время не ожидается

Визитов на высоком уровне из Турции в Кыргызстан в ближайшее время не ожидается. Об этом редакции vb.kg сообщили источники из дипломатических кругов с турецкой стороны.

По их данным, причиной этого стал нерешенный вопрос между двумя странами по ситуации с ФЕТО.

Стоит отметить, что Турция уже давно выносит на повестку дня вопрос о деятельности ФЕТО в Кыргызстане. Этот вопрос также был озвучен во время визита председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафы Шентопа в Кыргызстан. На встрече с президентом Садыром Жапаровым Шентоп вновь напомнил, что ФЕТО портила отношения Турции со странами, в которых она работает, и отметил, что прекращение деятельности ФЕТО в Кыргызстане является необходимостью для укрепления дружбы между двумя странами.