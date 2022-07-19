Ташиев: Кто намерен пойти против интересов народа, того мы в порошок сотрем

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал СМИ заявления оппозиционных политиков о возможной смене власти осенью этого года.

Камчыбек Кыдыршаевич, не так давно некоторые политики посетили Таласкую область с целью почтить память героев апреля. Некоторые из них поделились этой новостью в социальных сетях, заявив, что "народ благословил оппозицию". А кое-кто и вовсе заявил, что они избрали экс-депутата Каната Исаева своим лидером, и что они намерены совершить переворот. Что вы можете сказать об этом?

- Во-первых, Канат Исаев должен созреть, чтобы стать лидером оппозиции. Он сейчас молод. Помню, в 2010 году мы утвердили его главой коалиции. Три года он занимал этот пост и за это время не выдвинул ни одной инициативы. Кроме того, Канат Исаев не сделал для народа ничего выдающегося, чтобы люди пошли за ним. Наоборот, все помнят библиотеку имени Чынгыза Айтматова и землю в Токмаке, которые он продал в свою пользу. Его и не наказали только потому, что с момента совершенного им преступления прошло 10 лет. Закон не позволяет.

А "переворот осенью, переворот весной" - эти слова уже стали дежурными среди кыргызов со времен Аксыйских событий в 2002 году. Больше же всего эти слова любят повторять все те лица, кому не достались должности и портфели. У нас с 2005 года было три революции: две весной и одна осенью 2020 года. Что становится причиной революции? Прежде всего это повсеместная коррупция, воровство или нечестные выборы. На этот раз выборы прошли честно и вы все стали этому свидетелями. К примеру, если бы выборы прошли нечестно, то разве оба сына Атамбаева стали бы депутатами. Хотя при желании, если бы дали команду, то они не прошли бы однозначно.

Мы наоборот старались максимально честно провести выборы. Все вы стали свидетелями многочисленных арестов коррупционеров, которых мы заставили выплатить в бюджет причиненный им ущерб государству. Только благодаря ГКНБ удалось за полтора года вернуть стране более 8 млрд сомов. Прокуратура - более 2 млрд сомов. Также нам удалось остановить коррупцию в налоговой и таможенной службах. За счет всех этих мер нам удалось повысить зарплаты госслужащих, а также пенсии и пособия. Так по каким причинам должна произойти революция? Я раньше об этом говорил и теперь повторю: Кто будет организовывать митинги с целью "совершить революцию", того мы в порошок сотрем.

Наша задача - защищать интересы страны и ее граждан, а не кучки грязных политиков. Это требование народа и наших сторонников. Мы всего лишь выполняем эти требования. Мы никогда не дадим повода для недовольств, так как все силы отдаем служению народу. Нам не нужно богатство. Наша цель – чтобы народ помнил о нас с благодарностью.

Источник: sayasat.kg