В Иране хотят запретить заводить домашних животных

В Иране рассматривается законопроект, в соответствии с которым люди не смогут заводить домашних животных без разрешения специального правительственного комитета. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Авторы нового законопроекта считают, что домашние животные ассоциируются с западным образом жизни, который иранские власти "пытались искоренить". Помимо этого, поводом для создания законопроекта стали экономические проблемы, из-за которых в страну запретили ввозить корма для животных иностранного производства. При этом качественный аналог этой продукции в Иране создать не смогли.

"Мы очень зависим от людей, которые ввозят корм контрабандой. Всего за несколько месяцев цены выросли в пять раз", - рассказал Русской службе BBC местный ветеринар.

Владельцы домашних питомцев в Иране опасаются, что власти могут теперь потребовать "выбросить на улицу" их домашних животных.

"Если парламент примет этот закон, следующие поколения будут помнить нас как людей, которые запретили собак, потому что они собаки, и кошек, потому что они кошки", - заявил президент Ассоциации ветеринаров Ирана.

Если законопроект будет принят, местные жители могут быть оштрафованы за ввоз, покупку, продажу, перевозку и содержание любых домашних животных. Штраф будет составлять около 800 долларов.

Жители сельских районов Ирана держали собак всегда, но в ХХ веке домашние питомцы стали еще и символом урбанизации. Новый законопроект касается не только собак и кошек, но и других питомцев (там упоминаются даже крокодилы). И это несмотря на то, что Иран - родина персидских кошек, одной из самых популярных пород в мире.