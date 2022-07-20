Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 86.60 - 87.60

Мир атакует "Кентавр". Что известно о новом подвиде штамма "омикрон"?

316  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мире распространяется новый подвид штамма коронавируса "омикрон" - "Кентавр". Что о нем известно, какие симптомы могут на него указать, и как оценивают угрозу его передачи ученые? Об этом рассказал Штаб КР по COVID-19.

Мутация SARS-CoV2, получившая в народе название "Кентавр", обозначается учеными как BA.2.75. Впервые ее выявили в Индии, но вирус быстро перекинулся на другие страны - Великобританию, США, Австралию, Германию, Канаду, а теперь и Россию.

Данная вариация COVID-19 отличается невысокой смертностью.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подштамм "Кентавр" обозначают как находящийся под наблюдением. Это значит, что делать поспешные выводы о рисках распространения и опасности вируса ученые не спешат. Между тем, его уже называют "темной лошадкой" пандемии коронавируса.

Чем "Кентавр" отличается от других видов "омикрона"?

Мутацией в генетическом коде шиповидного белка вируса, то есть в тех областях, которые атакуют антитела. Ученые предполагают, что это дает вирусу более активно передаваться между носителями.

По мнению вирусолога Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, который одним из первых усмотрел опасность в "омикроне", подвиды этого штамма уже показали, что организм способен "уклоняться от антител". Это значит, что нужно совершенствовать не вакцины, добавляя в них защиту от новых штаммов, а другие меры защиты. В частности, по его мнению, нужно создавать такие среды, где вирус просто не сможет передаваться - за счет стерилизации воздуха, вентиляции и фильтрации.

Симптомы "Кентавра"

Признаки заболевания те же, что и у предшественников:

  1. температура
  2. слабость
  3. боль мышечная и головная
  4. боли в животе
  5. обоняние остается невредимым
  6. чаще страдают верхние дыхательные пути, но пневмония развивается гораздо реже.

Прогнозы относительно опасности "Кентавра"

Ученые предупреждают, что выводы пока делать рано. Есть шанс, что у "омикрона" будет бесчисленное множество мутаций, и BA.2.75 не станет уникальной и самой опасной. Определенное беспокойство из-за появления этой разновидности ученые испытывают, но призывают людей не сходить с ума.

Единственный способ предотвращения заболевания - это вакцинация.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420639
Теги:
эпидемия, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  