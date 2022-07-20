Мир атакует "Кентавр". Что известно о новом подвиде штамма "омикрон"?

В мире распространяется новый подвид штамма коронавируса "омикрон" - "Кентавр". Что о нем известно, какие симптомы могут на него указать, и как оценивают угрозу его передачи ученые? Об этом рассказал Штаб КР по COVID-19.

Мутация SARS-CoV2, получившая в народе название "Кентавр", обозначается учеными как BA.2.75. Впервые ее выявили в Индии, но вирус быстро перекинулся на другие страны - Великобританию, США, Австралию, Германию, Канаду, а теперь и Россию.

Данная вариация COVID-19 отличается невысокой смертностью.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подштамм "Кентавр" обозначают как находящийся под наблюдением. Это значит, что делать поспешные выводы о рисках распространения и опасности вируса ученые не спешат. Между тем, его уже называют "темной лошадкой" пандемии коронавируса.

Чем "Кентавр" отличается от других видов "омикрона"?

Мутацией в генетическом коде шиповидного белка вируса, то есть в тех областях, которые атакуют антитела. Ученые предполагают, что это дает вирусу более активно передаваться между носителями.

По мнению вирусолога Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, который одним из первых усмотрел опасность в "омикроне", подвиды этого штамма уже показали, что организм способен "уклоняться от антител". Это значит, что нужно совершенствовать не вакцины, добавляя в них защиту от новых штаммов, а другие меры защиты. В частности, по его мнению, нужно создавать такие среды, где вирус просто не сможет передаваться - за счет стерилизации воздуха, вентиляции и фильтрации.

Симптомы "Кентавра"

Признаки заболевания те же, что и у предшественников:

температура слабость боль мышечная и головная боли в животе обоняние остается невредимым чаще страдают верхние дыхательные пути, но пневмония развивается гораздо реже.

Прогнозы относительно опасности "Кентавра"

Ученые предупреждают, что выводы пока делать рано. Есть шанс, что у "омикрона" будет бесчисленное множество мутаций, и BA.2.75 не станет уникальной и самой опасной. Определенное беспокойство из-за появления этой разновидности ученые испытывают, но призывают людей не сходить с ума.

Единственный способ предотвращения заболевания - это вакцинация.