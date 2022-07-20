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На Южных воротах обновят фасад

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- Канат Кожоев
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В памятнике архитектурно-художественного ансамбля "Южные ворота" планируется реконструкция фасада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Глава Октябрьского администрации Азамат Дороев провел пеший обход памятника архитектурно-художественного ансамбля "Южные ворота". В данное время со стороны государственного учреждения "Бишкекглавархитектура" готовится эскизный проект, по которому начнутся работы по реконструкции здании фасада.

Также осмотрели территорию 12 микрорайона. На данном участке требуется ремонт дороги между домами №73 и 75.

По итогам выездного совещания отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации совместно с МП "Бишкекасфальтсервис" поручено рассчитать стоимость реконструкции дороги.

Кроме того, даны соответствующие поручения по усилению проводимых работ по санитарной очистке и благоустройству территории, в том числе придомовых и междворовых территорий.


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URL: https://www.vb.kg/420641
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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