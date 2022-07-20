ГНС запустила портал открытых данных по налоговому администрированию

Государственная налоговая служба запустила портал открытых статистических данных по налоговому администрированию www.stat.salyk.kg.

Сайт позволяет гражданам получать в одном месте актуальную информацию по налоговому администрированию, где опубликованы данные за текущий период в сравнении с предыдущими годами.

"Это дает возможность общественности осуществлять мониторинг и контроль за работой Налоговой службы", - отмечают в ведомстве.

Портал содержит данные о том, сколько ГНС ежемесячно собирает налогов и страховых взносов, в том числе налог на прибыль, налог с продаж, НДС (на импорт ЕАЭС и внутренний).

Информация об активных юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, крупных налогоплательщиках также находится в открытом доступе. Кроме этого, здесь можно узнать, сколько контрольно-кассовых машин установлено в стране.

Информация на портале будет обновляться ежемесячно.

В ГНС подчеркивают, что реализуя принцип открытости, ведомство гарантирует налогоплательщикам сохранность персональной информации.