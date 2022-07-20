Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 86.60 - 87.60

ГНС запустила портал открытых данных по налоговому администрированию

312  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба запустила портал открытых статистических данных по налоговому администрированию www.stat.salyk.kg.

Сайт позволяет гражданам получать в одном месте актуальную информацию по налоговому администрированию, где опубликованы данные за текущий период в сравнении с предыдущими годами.

"Это дает возможность общественности осуществлять мониторинг и контроль за работой Налоговой службы", - отмечают в ведомстве.

Портал содержит данные о том, сколько ГНС ежемесячно собирает налогов и страховых взносов, в том числе налог на прибыль, налог с продаж, НДС (на импорт ЕАЭС и внутренний).

Информация об активных юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, крупных налогоплательщиках также находится в открытом доступе. Кроме этого, здесь можно узнать, сколько контрольно-кассовых машин установлено в стране.

Информация на портале будет обновляться ежемесячно.

В ГНС подчеркивают, что реализуя принцип открытости, ведомство гарантирует налогоплательщикам сохранность персональной информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420642
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  