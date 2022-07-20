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Погибший в Барскооне парень, возможно, просто сорвался со скалы

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- Асия Канаева
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По предварительным данным, 17-летний молодой человек, погибший в ущелье Барскоон, сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера, 19 июля, в ОВД Джети-Огузского района поступило сообщение от диспетчера службы "112" о том, что житель села Кичи-Жаргылчак А.Ж., 2007 года рождения, примерно в 18 часов ушел собирать грибы в районе Барскоонского водопада и пропал.

К поискам несовершеннолетнего были привлечены сотрудники районной милиции и местные жители.

Безжизненное тело юноши было обнаружено в горной местности возле третьего моста на дороге Барскоон-Кумтор. Для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, он сорвался со скалы.


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URL: https://www.vb.kg/420646
Теги:
МЧС, Кыргызстан, Иссык-Куль
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