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В парке "Ынтымак-2" начали тотальную обрезку проводов

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В парке "Ынтымак-2" для безопасности горожан и улучшения внешнего облика столицы начата тотальная обрезка проводов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По поручению главы Октябрьского района Азамата Дороева акимиат, МП "Бишкексвет", УВД Октябрьского района, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек, МП "Бишкекзеленхоз", Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек, провели инспекцию по незаконному подключению к электричеству.

Во время обхода обрезано порядка 250 метров кабеля в парке "Ынтымак-2", которые незаконно провели предприниматели торговых точек по продаже мороженого и напитков.

Дорогие горожане! Просим вас при обнаружении незаконного подключения, висящих проводов и кабеля, отправлять фото и видео на короткие номера кол-центра: 1840, 1850 и на WhatsApp: 0554182185.


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URL: https://www.vb.kg/420652
Теги:
Бишкек
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