В Бишкеке в результате ДТП снесена остановка. Виновник возместит ущерб

В ночь на 20 июля в Бишкеке на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Василенко произошло ДТП, в результате чего разрушена остановка, расположенная в западной стороне проспекта.

Остановка находится на балансе Департамента по управлению муниципальным имуществом, стоимость ущерба будет предоставлена арендатором остановочного комплекса, который её установил за свой счет.

Восстановление разрушенных конструкций остановочного комплекса будет возложено на виновника ДТП, по решению соответствующих органов – УПСМ города Бишкек, судебные органы.

Сейчас остановка полностью демонтирована сотрудниками муниципального предприятия "Тазалык" и проведена уборка территории.

Пресс-служба мэрии Бишкека