Садыр Жапаров принял глав МИД стран Центральной Азии

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 июля, в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области принял министров иностранных дел государств Центральной Азии. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтар Тлеуберди, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Владимир Норов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам расширения двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

Глава государства подчеркнул, что углубление взаимовыгодного сотрудничества c ближайшими соседями – Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что помимо двусторонней, между странами есть насыщенная региональная повестка, причем интенсификация и расширение регионального взаимодействия является ключевым фактором развития как региона в целом, так и каждого отдельного государства Центральной Азии.

Касательно вопросов региональной интеграции Президент добавил, что кыргызская сторона считает важным увеличение объема взаимного товарооборота, привлечение прямых иностранных инвестиций, кооперацию, взаимодополнение, а не конкуренцию.

Президент с удовлетворением отметил наличие понимания о том, что торгово-экономическое, энергетическое, транспортное и иные виды взаимодействия, направленные на развитие национальных экономик стран, являются прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира и процветания всей Центральной Азии.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Саммит лидеров стран Центральной Азии является свидетельством единства и взаимопонимания, готовности к открытому и взаимовыгодному диалогу.

Он обратил внимание министров на то, что от качества их работы, усилий, диалога и взаимопонимания на уровне внешнеполитических ведомств напрямую зависит успешность региональных инициатив и позиционирование центральноазиатского региона как единого целого.

Президент Садыр Жапаров выразил глубокую убежденность, что выбранный странами курс на региональный диалог послужит ключевым фактором процветания региона и достижения народами благополучия.

В свою очередь, министры иностранных дел информировали Главу государства, что в ходе сегодняшнего заседания Совещания министров иностранных дел будет завершена подготовка содержательной части Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Отмечено, что в текущей международной обстановке интеграционные процессы в Центральноазиатском регионе востребованы и актуальны.

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии акцентировали внимание на том, что к предстоящей 21 июля 2022 года встрече лидеров стран Центральной Азии подготовлен солидный пакет документов.

Участники встречи выразили уверенность в том, что завтрашний саммит на Иссык-Куле придаст новый импульс отношениям между государствами Центральной Азии.