На севере КНР установлен случай заражения бубонной чумой

Случай заражения бубонной чумой зарегистрировали в Нинся-Хуэйском автономном районе (Северный Китай). Об этом говорится в заявлении комитета здравоохранения региона.

Заболевание обнаружили у 45-летнего мужчины, который вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. Первые симптомы заболевания у него проявились 12 июля, а на следующий день он обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи подтвердили заболевание во вторник, 19 июля.

В Нинся-Хуэйском автономном районе был введен четвертый, повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.