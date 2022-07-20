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На севере КНР установлен случай заражения бубонной чумой

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- Канат Кожоев
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Случай заражения бубонной чумой зарегистрировали в Нинся-Хуэйском автономном районе (Северный Китай). Об этом говорится в заявлении комитета здравоохранения региона.

Заболевание обнаружили у 45-летнего мужчины, который вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. Первые симптомы заболевания у него проявились 12 июля, а на следующий день он обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи подтвердили заболевание во вторник, 19 июля.

В Нинся-Хуэйском автономном районе был введен четвертый, повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.


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URL: https://www.vb.kg/420659
Теги:
Китай, здравоохранение, чума, мировые новости, новости мира
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