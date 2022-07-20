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"Бишкекгенплан" возглавил Эдил Касмалиев

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- Анастасия Карелина
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Новым директором муниципального предприятия "Проектный институт Бишкекгенплан" стал Эдил Турсунбекович Касмалиев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее от этой должности был освобожден Жыргалбек Асаналиев. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы. Основанием для этого решения стало замечание председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, высказанное им на заседании координационного совета по вопросам коррупции 19 июля.

Эдил Турсунбекович Касмалиев с 2010 года работал в МП "Бишкекглавархитектура", занимался разработкой планов, генпланов ландшафтно-архитектурной среды. С 2019 года был архитектором градостроителем и занимался разработкой генплана, проектов застроек. В 2021 году был исполняющим обязанности начальника градостроительного планировочного отдела по разработке генплана, проектов застроек в ГУ "Бишкекглавархитектура".


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URL: https://www.vb.kg/420662
Теги:
мэрия, Бишкек
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