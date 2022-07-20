Ни жарко ни холодно. Лидеров стран ЦА просят выполнить историческую миссию

Завтра в Чолпон-Ате состоится саммит президентов стран Центральной Азии и это очень своевременное мероприятие, особенно, в свете геополитической ситуации в мире. Но сейчас мне хотелось бы сказать вот о чем, вот уже 30 лет народы Центральной Азии не могут свободно ездить друг к другу. Мы не можем торговать, теряем родственные связи и все в таком духе. Все границы закрылись после в 90-х годов, а президенты постоянно собираются. Я понимаю, вам (президентам, - прим. ред.) стелют ковровые дорожки, предоставляют кортеж, вам очень комфортно, но дело в том, что вашим народам не очень комфортно. Поэтому от вашей завтрашней встречи народы, можете спросить любого человека, ждут, что вы откроете границы, таможни, чтобы можно было нормально торговать и действительно по-братски жить. По этой причине мы от имени ряда общественных организации направили свое обращение к главам стран ЦА, но которое скорее всего никто не прочитает. Поэтому я через СМИ хочу озвучить нашу просьбу, чтобы президенты главной своей задачей поставили именно это пожелание народов стран ЦА. Если они этого не добьются, то нам от этих встреч ни жарко ни холодно. Встречаются, пьют шампанское и на этом все, а народы как жили, так и живут, разделенные колючей проволокой.

Вы откройте нам границы, а мы уж сами наладим прежние отношения. Ваша же задача - отложить в сторону свои амбиции и прийти к необходимому так для всех нас компромиссу.

Это мнение я собрал в регионах как нашей страны, так и Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, когда общался с простыми людьми.

Вы ездите друг к другу, руки жмете, фотографируетесь, а мы, братские народы, смотрим друг на друга через колючую проволоку. Сделайте так, чтобы и мы могли свободно ездить друг к другу в гости, фотографироваться вместе, как делаете это вы каждый раз. В этом, я думаю, заключается ваша главная историческая миссия. А если у вас не получиться, то это все равно рано или поздно сделают другие президенты, так как мы, братские народы, тысячу лет вместе жили, дружили и свободно торговали.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев